Tunus Büyükelçisi Demircan, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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Tunus Büyükelçisi Demircan, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi Açıklaması

Tunus Büyükelçisi Demircan, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi Açıklaması

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, Tunus'ta Türkiye ile ticareti artıracak birçok ziyaret ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

18.11.2024 23:46
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, Tunus'ta Türkiye ile ticareti artıracak birçok ziyaret ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Büyükelçi Demircan, Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Müşavirlik Daire Başkanı Begüm Aydınlı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci ve Birliğe üye 30'un üzerinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis ve iş insanından oluşan heyet, başkent Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na katıldı.

Türk inşaat şirketleriyle Tunus'taki şirketler arasında ikili görüşmelerin hedeflendiği ziyarette AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Demircan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bunların arasında ihracat hedefleri de var. Dolayısıyla özellikle yurt dışında hizmet yapan diplomatlar olarak biz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ihracatımızı geliştirmek ve dünyanın her yerinde var olabilmek için gayret ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda Tunus ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirecek ve Türkiye'nin gelirlerini artıracak birçok faaliyete ev sahipliği yaptık. Ticari faaliyetler kapsamında, Ankara'dan 30'un üzerinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi Tunus'a geldi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de yer aldığı heyet ile yapı fuarına katıldık. Hedefimiz, Tunuslu altyapı firmaları ile yapılacak ikili görüşmelerin zeminini hazırlamak. Netice alana kadar bu seferberliğimiz devam edecek."

"Kalıcı etkiler bırakacak iş birliklerine imza atmak istiyoruz."

Tunus ile Türkiye ilişkilerinin kadim bir dostluk üzerine inşa edildiğini belirten Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Demirci ise alanında uzman 33 kişiden oluşan heyetle Tunus'a geldiklerini ifade ederek, "İki ülke arasındaki kadim dostluk bağlarını ticari ve ekonomik seviyede geliştirerek kalıcı etkiler bırakacak iş birliklerine imza atmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de düzenleyecekleri bir organizasyonla Tunuslu firmalarla Ankara'da ikinci bir görüşme yapmayı planladıklarını söyleyen Demirci, söz konusu organizasyonların hedefinin firmalar arasında ortaklık zemini sağlamak olduğunu vurguladı.

Tunus'taki inşaat sektörüne yönelik çalışmalarda bulunmak üzere bu ülkeye gelen Türk heyeti, birçok ziyaret gerçekleştirecek ve her iki ülke iş insanlarının yer alacağı iş forumuna katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Büyükelçisi Demircan, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

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