Tunus, Filistin ve Lübnan'ın Yanında

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un koşulsuz olarak İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan halklarının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Said, Tunus Halk Meclisi'nde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, "Tüm Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulana kadar başta Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum halkların yanındayız. Aynı şekilde kayıtsız şartsız Lübnan halkının ve tüm mazlum halkların yanındayız." dedi.

Said, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Herkes şunu bilsin ki, gaspçı ve suç örgütü Siyonist varlıkla normalleşme terimini bir daha asla kullanmayacağız. Bunu kullanan kim olursa olsun bunlar Filistin halkına en büyük ihaneti yapmış olur. Tekrar ediyorum, bundan (bu duruştan) geri adım atmayacağız. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

İsrail'in Gazze'yi işgali ve Lübnan'a yönelik saldırılarında 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.