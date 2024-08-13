Tunus, Libya'nın güvenlik ve istikrarını destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Tunus, Libya'nın güvenlik ve istikrarını destekleyeceğini açıkladı

Tunus, Libya'nın güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmayı amaçlayan tüm çabaları destekleyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland'ı ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'u kabul etti.

13.08.2024 01:57
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Tunus, Libya'nın güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmayı amaçlayan tüm çabaları destekleyeceğini duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland'ı ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'u Dışişleri Bakanlığı'nda kabul ettiği belirtildi.

Siyasi krizin devam ettiği Libya'da tarafların uzlaşı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde çözüm yollarının aranmasının önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Tunus, Libya'nın güvenliğini, istikrarını, birliğini, halkın ulusal zenginliği ve değerleri üzerindeki egemenliğini garanti altına alan kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm çabaları desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Noland'ın görüşmede Tunus'un Libyalı tarafların bakış açılarını birbirine yakınlaştırmada olumlu ve yapıcı bir rol üstlenmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Nolan'dın ülkesinin herhangi bir tarafın zorla çözüm dayatmasına karşı olduğunu, Libya'da diyalog ve hoş görüye dayalı siyasi bir çözüme ulaşmak için Tunus ile koordinasyon içerisinde çalışmak istediklerini söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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