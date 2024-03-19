Tunus'ta 363 düzensiz göçmen deniz yoluyla kurtarıldı

Tunus'ta deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan 363 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu Sfaks kenti açıklarında engellenen 9 düzensiz göç girişiminde, Avrupa'ya geçmeye çalışan 363 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu aktarılan açıklamada, operasyonlar esnasında insan kaçakçılığı yapan 2 kişinin gözaltına alındığı ve 3 deniz botu ile 7 deniz motoruna el konulduğu aktarıldı.
Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu
Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu'ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimleri sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktalar arasında öne çıkıyor.
Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.
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