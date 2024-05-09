Tunus'ta Avrupa'nın düzensiz göç politikalarını protesto için gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Tunus'ta Avrupa'nın düzensiz göç politikalarını protesto için gösteri düzenlendi

Tunus\'ta Avrupa\'nın düzensiz göç politikalarını protesto için gösteri düzenlendi

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) çağrısı ile başkent Tunus'ta yer alan Avrupa Birliği (AB) temsilciliği önünde toplanan aktivistler, AB'nin düzensiz göçü engellemek için uyguladığı politikaları protesto etti. Gösteriye destek veren Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Sözcüsü Ramazan Bin Ömer, AB'nin göçmenleri güvenli bölgelere taşımaktan sorumlu olduğunu belirterek, Tunus'u göçmenler için bir hapishane ya da gözaltı merkezi olarak kullanmaya son vermelerini istedi. Gösteriye katılan aktivistler, göçmen krizinin yapay olduğunu ve AB'nin göçmenlere karşı sorumluluklarını hatırlatmak için gösteri düzenlediklerini ifade etti.

09.05.2024 18:59
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Tunus'ta Avrupa'nın düzensiz göç politikalarını protesto için gösteri düzenlendi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) çağrısı ile başkent Tunus'ta yer alan Avrupa Birliği (AB) temsilciliği önünde toplanan aktivistler, AB'nin düzensiz göçü engellemek için uyguladığı politikaları protesto etti.

"Çocuklarımız nerede?", "Göçmenlerle dayanışma suç mu?", "Afrika topraklarında Avrupalı vesayete hayır" yazılı dövizleri taşıyan eylemciler, geçen yıldan bu yana birçok defa düzensiz göçle mücadele için Tunus'u ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de tepki gösterdi.

Gösteriye destek veren Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Sözcüsü Ramazan Bin Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "STK'lar ve aktivistler olarak göçmen krizini başka ülkelere taşımayı başaran AB'nin göç politikalarını protesto etmek için toplandık. Tunus'ta Cebaniye ve el-Amara adında iki mülteci kampının kurulması ve Afrikalı göçmenlerin bu kamplarda toplanması göçmen krizinin büyümesine neden oldu. İnsanlık dışı şartlarda yaşayan göçmenler ve bölge halkı mağduriyet yaşıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin mahsur kalan göçmenleri güvenli bölgelere taşımaktan sorumlu olduğunu belirten Bin Ömer, "AB, göçle mücadelede Tunus'a baskı uygulamayı bırakmalı. Tunus'u göçmenler için bir hapishane ya da gözaltı merkezi olarak kullanmaya son vermeli. Tunuslu yetkilileri göçmenlere karşı daha insani şartlar altında müdahale etmeye çağırıyoruz. Göçmenlerle dayanışmanın suç olmadığını tekrar hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Gösteriye katılan aktivistlerden Hinda eş-Şenave ise, göçmen krizinin yapay bir kriz olduğunu, AB'nin göçmenlere karşı sorumluluklarını hatırlatmak için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla Avrupa'ya geçtiği duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Avrupa Birliği, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

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