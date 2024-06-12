Tunus'ta Binlerce Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

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Tunus'ta 2024 yılının başından bu yana deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce düzensiz göçmenden 462'sinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2024 yılı içerisinde güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine karşı yapılan operasyonlarda 30 bin 281 düzensiz göçmen durduruldu. Operasyonlar esnasında engellenen 1041 düzensiz göç girişiminde, aralarında 7'si Tunuslu olmak üzere 462 göçmenin cesedine ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu'ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.