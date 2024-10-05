Tunus'ta Demokrasi Yürüyüşü - Son Dakika
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Tunus'ta Demokrasi Yürüyüşü

Tunus'ta yüzlerce kişi, demokrasi ve özgürlük talepleriyle yürüyüş düzenledi.

05.10.2024 03:46
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Tunus'ta yüzlerce kişi, başkentte düzenlenen yürüyüşte, demokratik sürece geri dönülmesi, seçim yasasındaki değişikliklerin geri alınması ve muhalefete yönelik baskıların durdurulması çağrısında bulundu.

"Tunus Haklar ve Özgürlükler Ağı" tarafından düzenlenen yürüyüş, Habib Burgiba Caddesi'nde gerçekleşti.

Göstericiler, "Özgürlük", "Ömür boyu başkanlığa hayır", "Saçma yasalar, tiyatro gibi seçimler", "Halk rejimi devirmek istiyor" ve "Düşünce mahkumlarına özgürlük" sloganları attı.

Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisinden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Zamal'ın hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, adaylığı onaylanan Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onamıştı.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ise hapis kararı kesinleşen Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Geçen hafta parlamento, seçimlere ilişkin yetkinin idari mahkemeden alınıp İstinaf Mahkemesine devredilmesini öngören tartışmalı bir yasa değişikliğini onaylamıştı. Bu, ülkenin siyasi kutuplaşmasının derinleşmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA

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