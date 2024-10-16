Tunus'ta Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika
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Tunus'ta Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi

Tunus'ta İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenlendi, gövde gösterisinde bayrak yakıldı.

16.10.2024 01:46
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Tunus'ta, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan ve Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakıldı.

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri düzenlendi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) destek verdiği eylemde, "Kahrolsun Siyonizm", "Tek çözüm direniş", "Milyarlık milletin utancı" pankartları açan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı.

Gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail bayrağı yakıldı.

Normalleşmeyle (İsrail ile) Mücadele İçin Tunus Şebekesi üyesi Selahaddin el-Masri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sloganlarının "Filistin'i yalnız bırakmayacağız" olduğunu söyledi.

Uluslararası kamuoyunun ve Arap halkının İsrail saldırılarına karşı tetikte ve sürekli meydanlarda olması için çaba sarf ettiklerini belirten Masri, "Amerika, İsrail ve müttefiklerinin işlediği suçları ve soykırımı normalleştirme girişimleri başarıya ulaşamayacak. Filistin ve Lübnan halklarının kararlılı duruşunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta İsrail'in geçen yıl Ekim ayında başlattığı saldırılarının ardından Tunus'ta yüzlerce Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika

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