Tunus'ta Gannuşi ve Şabbi için acil müdahale talebi - Son Dakika
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Tunus'ta Gannuşi ve Şabbi için acil müdahale talebi

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Eski Meclis Başkan Yardımcısı, Gannuşi ve Şabbi'nin sağlık ve cezaevi koşulları için IPU'ya çağrı yaptı.

Eski Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile muhalif siyasetçi Ahmed Necib Şabbi'nin sağlık durumları ve cezaevi koşullarına ilişkin Parlamentolar Arası Birliğe (IPU) acil müdahale çağrısı yaptı.

Mezyub, IPU Başkanı Tulia Ackson ile IPU'nun İnsan Hakları Komitesine hitaben yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada Mezyub, Gannuşi ve Şabbi'nin yaşam hakkı ile fiziksel güvenliklerinin korunması için acil adım atılmasını istedi.

Eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin 85 yaşında, eski Kurucu Meclis üyesi Ahmed Necib Şabbi'nin ise 82 yaşında olduğuna dikkati çeken Mezyub, bu kişilerin 2023'ten bu yana siyasi nitelikli davalar kapsamında tutuklu oldukları ve adil yargılanma ilkelerine uyulmadan ağır cezalara maruz kaldıklarını belirtti.

Çağrıda, ileri yaşları, sağlık durumlarının kötüleşmesi ve Tunus'ta etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle iki siyasetçinin yaşamından endişe duyulduğunu belirten Mezyub, insani sonuçlar yaşanmadan önce uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mezyub, IPU Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesine, yaşanan gelişmeler hakkında Birliğin Yürütme Komitesini acilen bilgilendirmesi ve Tunus makamlarıyla temas kurarak Gannuşi ile Şabbi'nin güvenliğinin sağlanması ile uygun sağlık hizmetine erişimlerinin temin edilmesi için girişimde bulunması çağrısında bulundu.

Komitenin dosyayı izlemeyi sürdürmesini isteyen Mezyub, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Gannuşi ile Şabbi'nin derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yapmasını istedi.

Mezyub, parlamenterlerin yaşamı ve onurunun korunmasının uluslararası parlamenter camianın ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, zamanında yapılacak müdahalelerin ciddi insani sonuçların önlenmesinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Raşid el-Gannuşi, 2023 yılından bu yana hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

Ahmed Necib eş-Şabbi ise "devlet güvenliğine karşı komplo" davası kapsamında yargılanan muhalif isimler arasında yer alıyor ve 2023 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.

Tunus makamları ise daha önce yaptıkları açıklamalarda, cezaevlerindeki tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını ve sağlık durumları gerektirdiğinde hastanelere sevk edildiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Cezaevi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gannuşi ve Şabbi için acil müdahale talebi - Son Dakika

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