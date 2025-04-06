Tunus'ta Gazze ve Yemen Protestosu

Tunus'un başkentindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze ve Suriye'ye; ABD'nin de Yemen'e saldırılarını protesto etti.

Normalleşmeyle (İsrail ile) Mücadele İçin Tunus Ağı'nın çağrısına karşılık veren onlarca kişi başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, "Gazze abluka altında, yazıklar olsun", "Gazze'deki kardeşlerimiz neden ölüyor" sloganları atarak İsrail'in saldırılarını ve ablukayı protesto etti.

Filistin, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla ABD büyükelçiliğinin kapatılmasını ve ABD Büyükelçisi Joey Hood'un sınır dışı edilmesini talep eden göstericiler, "Halk büyükelçiliğin kapatılmasını istiyor" ve "Kitlelerin tek talebi büyükelçiliğin kapatılması ve büyükelçinin sınır dışı edilmesidir" sloganları attı.

Gösteride, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması da istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Suriye'ye, ABD de Yemen'in pek çok kentine hava saldırıları düzenliyor.