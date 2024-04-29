Tunus\'ta öğrenciler Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

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Tunus'ta öğrenciler, dünya genelinde Gazze direnişini destekleyen öğrenci hareketleri kapsamında Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride öğrenciler, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin uyumasına izin verme", "Filistin emanetimiz, (İsrail ile) normalleşme ihanettir", "Siyonist saldırıların ortağı Fransa ve ABD" sloganları attı.

Tunus Genel Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Vesim bin Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün haklı bir davayı ve Filistin direnişini desteklemek için burada toplandık. Gazze'ye yönelik saldırlar karşısında Arap dünyasının sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı. Filistin meselesini savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm öğrenci hareketlerine destek verdiklerini vurgulayan Bin Mahmud, "Tunus Yüksek Öğretim Bakanlığını ve Tunus'taki üniversite rektörlerini, ABD ve Fransa'daki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumlarından dolayı bu üniversiteleri kınamaya davet ediyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Tunus, Filistin'e destek için düzenlenen yüzlerce gösteriye sahne oldu.