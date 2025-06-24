Tunus'ta Sfakes ile Konya Sanayi Odaları işbirliği mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Tunus'ta Sfakes ile Konya Sanayi Odaları işbirliği mutabakat zaptı imzaladı

24.06.2025 19:59
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Tunus'ta, Konya Sanayi Odası ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus'ta, Konya Sanayi Odası ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus'un güney bölgesinde yer alan önemli ticaret kentlerinden Sfakes'ta iki sanayi odası arasında imzalanan mutabakat zaptı için düzenlenen törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif, Sfakes Sanayi Odası Başkanı Habib Hammam ve iki ülke iş adamları katıldı.

İki şehrin sanayi odaları başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ardından, düzenlenen iş forumuna Konya'dan gelen 12 firma temsilcisi ile Sfakes merkezli 50 firma temsilcisi katıldı.

Konya Sanayi Odası heyetinin Tunus'a ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Demircan, "Malumunuz Türkiye'de Tunus ilişkileri son derece iyi ve gelişmiş bir durumda. Sfakes'te özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde önemli bir arz mevcut. Tunus'tan Konya'da düzenlenen tarım fuarına gelen birçok iş adamı var. Bugün Konya Sanayi Odası Başkanı'nı ve üyelerini Tunus'ta misafir ediyoruz. Sfakes Sanayi Odası ile mutabakat zaptı imzaladılar. İkili iş görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Yarın başkent Tunus'ta yapacağımız ziyaretlerin ardından Tunuslu iş adamlarıyla Konya'dan gelen iş adamlarımızı bir araya getirecek iş forumu düzenleyeceğiz." dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Büyükeğen, Tunus ile Konya'nın tarihi bağları olduğunu, bunu ticarete de daha fazla yansıtmak istediklerini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Konya ile Tunus arasındaki ticareti geliştirmek istediklerinin altını çizen Büyükeğen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Konya olarak ülkemizin üretim ve ihracat gücüne daha fazla katkı vermek için Tunus Büyükelçimiz Ahmet Misbah Demircan'ın daveti üzerine Konyalı sanayicilerimizden oluşan heyetle Tunus'a geldik. İnşallah bu ziyaretimiz ticaretimize de olumlu yansıyacak. Bu vesile ile ülkemizin ticari hayatını kolaylaştıran çalışmaları için Ticaret Bakanımız, Konyalı hemşehrimiz Sayın Ömer Bolat'a, Milli Teknoloji Hamlemizin mimarı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır'a ve Tunus Büyükelçimiz Sayın Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükeğen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunus, Konya'nın yeni ihracat pazarlarından biri olma potansiyeli olan bir yer. Tunus ile pek çok sektörde, özellikle de tarımsal sanayi ve gıda alanlarında daha fazla birlikte çalışma yapabileceğimize inanıyoruz."

Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hammami de, Türkiye ile Sfakes şehrinin yoğun bir ilişkisi olduğunu söyledi. İki ülkenin birlikte daha fazla çalışabileceğine dikkati çeken Hammami, Konyalı firmaların Tunus üzerinden Afrika ülkelerine açılabileceğini, bu ticaret ortamının her iki taraf için de güzel sonuçlara vesile olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Konya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Sfakes ile Konya Sanayi Odaları işbirliği mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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