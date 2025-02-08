Tunus'ta Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi

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Tunus'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Filistin'in Dostları Derneğinin çağrısıyla, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla başkentte düzenlenen protesto gösterisine katılan Tunuslular, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilme planını reddetti.

Derneğin Başkanı Beşir el-Hudari, AA muhabirine, bugünkü protestonun amacının Filistinlileri yerinden etme planına karşı olduklarını göstermek ve Filistin direnişinin şehit liderlerini anmak için olduğunu söyledi.

Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün gibi ülkelere gönderilmek istenmesine ilişkin Trump'ın planını eleştiren Hudari, "Bu bir tür delilik, tarih bilgisizliği veya dünya dışı düşünme biçimidir." dedi.

"1948'den bu yana siyonistler (İsrailliler) Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor" diyen Hudari, Filistinlinin kendi toprağına kök saldığını ve ona tutunduğunu vurgulayarak, Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu kaydetti.

Hudari, "Başkan Trump'a Filistinlileri yerinden etmek yerine, Avrupa diasporasından gelip Filistin'e yerleşen İsraillileri yerinden etmesini öneriyorum." diye konuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.