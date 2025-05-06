Tunus'ta Türk Kültür Günü Etkinliği

Tunus'ta, Aryana Pilot Lisesi'nde Türkçe öğrenen öğrenciler Türk Kültür Günü etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı etkinlikte, Tunuslu öğrenciler giydikleri geleneksel Türk giysileri ve halk oyunlarıyla Türk kültürünü tanıttı.

Etkinliğe, Büyükelçi Demircan'ın yanı sıra Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ve Tunus'ta ders veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkçe öğretmenleri, Tunuslu yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Aryana Pilot Lisesi'nde seçmeli Türkçe dersi veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmeni Alptekin Salman'ın öncülüğünü yaptığı etkinlikte, geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Salman, "Tunus'ta 3 yıldır görev yapıyorum. Birçok okulda Türkçe dersi verdim. Geçen yıl Türkçe öğrenen öğrencilerimin düzenlediği Türk Günü Etkinliği büyük ilgi gördü. Bu yıl YEE'nin desteğiyle benzer etkinliği daha güçlü bir şekilde yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YEE Koordinatörü Çevik de, "Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir kültürel etkinliğe şahit olduk. Bu özel günde; geleneksel müzik ve halk danslarından el sanatlarına, Türk mutfağından edebiyat ve tarih mirasına uzanan geniş bir yelpazede kültürel unsurlar Tunuslu öğrenciler tarafından tanıtılması çok gurur verici. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir atmosferde düzenlenen etkinlik kültürlerarası anlayış ve etkileşimin güzel bir örneği oldu." dedi.