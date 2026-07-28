Tunus'ta Zeytinyağı İhracatı Yüzde 45 Arttı - Son Dakika
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Tunus'ta Zeytinyağı İhracatı Yüzde 45 Arttı

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2025-2026 sezonunda Tunus'un zeytinyağı ihracat geliri 4,39 milyar dinar ile yüzde 45 yükseldi.

Tunus'un zeytinyağı ihracatından elde ettiği gelir, 2025-2026 ihracat sezonunun ilk 8 ayında önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4,39 milyar Tunus dinarına (yaklaşık 1,48 milyar dolar) yükseldi.

Tunus Ulusal Tarım Gözlemevinin (ONAGRI) yayımladığı verilere göre, Kasım 2025'te başlayan ihracat sezonunun Haziran 2026 sonuna kadar geçen ilk 8 ayında zeytinyağı ihracatından 4,39 milyar dinar gelir elde edildi.

Böylece ihracat geliri, 2024-2025 sezonunun aynı dönemine göre yüzde 45 artış gösterdi.

Aynı dönemde ihraç edilen zeytinyağı miktarı da yüzde 56,7 artarak 352 bin tona ulaştı.

Verilere göre, ambalajlı zeytinyağı ihracatından elde edilen gelir, toplam zeytinyağı ihracat gelirlerinin yüzde 18,2'sini oluşturdu.

Tunus'un zeytinyağı ihracatında en büyük pazar, toplam ihracat hacminin yüzde 56,8'ini oluşturan Avrupa Birliği (AB) oldu. AB'yi yüzde 24,2 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,3 ile Asya ve yüzde 3,9 ile Afrika izledi.

Ülke bazında ise Tunus zeytinyağının en büyük ithalatçısı yüzde 32,4'lük payla İspanya olurken, bu ülkeyi yüzde 19,7 ile İtalya ve yüzde 19,4 ile ABD takip etti.

Tunus, 2025/2026 sezonunda yaklaşık 500 bin tonluk rekor seviyeye ulaşan zeytinyağı üretimi sayesinde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna yükseldi.

Sektördeki güçlü performansta, önceki sezonlarda üretimi olumsuz etkileyen kuraklık koşullarının ardından yağışların iyileşmesiyle elde edilen yüksek rekoltenin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Rekor üretim, ihracat hacmini ve döviz gelirlerini artırırken, Tunus'un küresel zeytinyağı pazarındaki ağırlığını da güçlendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Zeytinyağı İhracatı Yüzde 45 Arttı - Son Dakika

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