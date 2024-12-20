Tunus ve Filistin Arasında Sanayi Anlaşmaları

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TUNUS, 20 Aralık (Xinhua) -- Tunus ve Filistin arasında sanayi alanında işbirliğine ilişkin 5 ayrı anlaşma imzalandı.

Tunus Sanayi, Madenler ve Enerji Bakanı Fatma Thabet Chiboub ve Filistinli mevkidaşı Arafat Asfur tarafından perşembe günü Tunus'un başkenti Tunus'ta imzalanan anlaşmalar, bilim ve teknik işbirliğinin yanı sıra uygunluk sertifikaları ve kalite simgelerinin akreditasyonu ve tanınması alanlarında ikili ortaklığı geliştirmeyi amaçlıyor.

Tunus Sanayi, Madenler ve Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada anlaşmaların, Tunus Ulusal Standardizasyon ve Sınai Mülkiyet Enstitüsü ile Filistinli muadili arasında uzmanlık ve tecrübe alışverişini de kapsadığı ifade edildi.

Bakan Chiboub imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmaların, "iki ülkenin sanayi işbirliği ilişkileri arasında bağ kuran seçkin mekanizmalar arasında yer aldığını ve Filistin devletinin kalkınma ve imar mücadelesini" desteklediklerini belirtti.

Bakan Asfur ise iki ülke arasında ekonomik entegrasyonun sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Gelecek Filistin devletinindir. Filistin hükümeti, Tunus'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve başarılı deneyimlerden ilham almak için çaba göstermektedir" dedi.

Anlaşmalar, iki bakanın ikili işbirliğini görüşmek üzere Tunus'ta bir araya gelmesinden bir gün sonra imzalandı.