Tunuslu Gazeteciler Gösteri Düzenledi, Meslektaşlarının Serbest Bırakılmasını İstedi

Tunuslu gazeteciler, meslektaşları Ziyad el- Hani'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Tunus Gazeteciler Sendikası, başkentteki Asliye Mahkemesi önünde düzenledikleri gösteride gazeteci El-Hani'nin salıverilmesini istedi.

Sendika Başkanı Ziyad Debbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Hani'nin herhangi bir suç işlemediğini ve gözaltına alınmasının Tunus'ta ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu söyledi.

"Savcılığın El-Hani'yi taciz etme amacıyla yaptığı ihlallerinin büyük bir saçmalık boyutuna ulaştığını" ifade eden Debbar, atılacak adımların belirlenmesi için tüm gazetecilerin çarşamba günü sendikanın genel kurulunda bir araya geleceğini belirtti.

Göstericiler arasında bulunan tutuklu gazeteci El-Hani'nin kızı İsar el-Hani, "babasının görüşünü ifade etmekten başka bir şey yapmadığını, hiçbir suç işlemediğini ve serbest bırakılması gerektiğini" ifade etti.

Yılın ilk gününde Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan El-Hani'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Tunus Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerinin 28 Aralık 2023'te gazeteci El-Hani'yi Ticaret Bakanı Gülsüm Bin Receb'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurmuştu.

Tunus'taki özel IFM radyosunda yayınlanan bir programa konuk olan El-Hani, Ticaret Bakanını "kalkınma projelerini engellediği" iddiasıyla eleştirerek, görevinden istifa etmesini talep etmişti.

Tunus'ta aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu 20'den fazla siyasi lider, 2023 yılında, "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.