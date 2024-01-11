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Tüpraş, Irak'tan alınan ham petrolü taşıyan gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı - Son Dakika
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Tüpraş, Irak'tan alınan ham petrolü taşıyan gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı

Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak'tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini duyurdu. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir.

Tüpraş, Irak\'tan alınan ham petrolü taşıyan gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı
11.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:04
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TÜRKİYE Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak'tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06: 30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: DHA
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Tüpraş, Irak, Denizcilik, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüpraş, Irak'tan alınan ham petrolü taşıyan gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı - Son Dakika
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