TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul\'da Açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası "TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu", İstanbul'da başladı.

YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, çeşitli ülkelerdeki 50 farklı üniversiteden bilim insanları katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Salim Yüce, "Turan ülküsünün güçlü savunucusu, kıymetli Aziz Sancar'ın onursal başkanlığında sizleri İstanbul'da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi.

Yüce, sempozyumun yalnızca bilimsel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının akademik kader birliğine giden yolda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugün Türk dünyası olarak, dünyanın temel bilim merkezi olma hedefimizi ilan ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yüce, sempozyuma sağlık nedenleriyle katılamayan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gönderdiği mesajı okudu.

Sancar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türk dünyasının temel bilimler alanında çalışmalar yürüten bilim insanlarını buluşturmak ve Türk devletleri arasındaki bilimsel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu sempozyumun çok kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Türkler olarak tarihteki şanlı günlerimize tekrar erişmemizin ve dünyada söz sahibi olmamızın yegane yolu en yüksek standartlarda bilim yapmak ve bilimde kuvvetli olmaktır. Bunun için de bilimin merkezi olan temel birimlerde güçlenmemiz bir zorunluluk. Bugün gerçekleştirilen Turan Temel Bilimler Sempozyumu işte bu yüzden çok önemli ve çok değerli."

Eski Azerbaycan Eğitim Bakanı Prof. Dr. Misir Mardanov, bu konferansın uzun yılların emeği olduğunu vurgulayarak, Türk dünyasından mümkün olduğunca çok bilim insanını bir araya getirmeye çalıştıkları ve bunun oldukça zor bir görev olduğunu ifade etti.

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya ise sempozyumun temel bilimlerin uygulama alanlarındaki etkilerine dikkati çekerek, "Temel bilim aslında, insanın kendini anlamak için kullandığı enstrümanların adlarıdır." dedi.

Sempozyum 25 Haziran'da sona erecek

Türk dünyasından bilim insanlarını bir araya getiren sempozyum, 3 gün boyunca temel bilimlerde akademik işbirliğini ve bilimsel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onursal başkanlığında düzenlenen sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere 10 ülkeden 50 üniversite katılıyor.

Fizik, kimya ve matematik alanlarında çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği sempozyumda 71 sözlü bildiri ve 47 poster sunumu gerçekleşecek.

Sempozyum, 25 Haziran'da kapanış oturumu ve sonuç bildirisiyle sona erecek.