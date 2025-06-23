TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul'da Açıldı

TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul\'da Açıldı
23.06.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum, Türk dünyasından bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası "TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu", İstanbul'da başladı.

YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, çeşitli ülkelerdeki 50 farklı üniversiteden bilim insanları katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Salim Yüce, "Turan ülküsünün güçlü savunucusu, kıymetli Aziz Sancar'ın onursal başkanlığında sizleri İstanbul'da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi.

Yüce, sempozyumun yalnızca bilimsel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının akademik kader birliğine giden yolda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugün Türk dünyası olarak, dünyanın temel bilim merkezi olma hedefimizi ilan ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yüce, sempozyuma sağlık nedenleriyle katılamayan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gönderdiği mesajı okudu.

Sancar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türk dünyasının temel bilimler alanında çalışmalar yürüten bilim insanlarını buluşturmak ve Türk devletleri arasındaki bilimsel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu sempozyumun çok kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Türkler olarak tarihteki şanlı günlerimize tekrar erişmemizin ve dünyada söz sahibi olmamızın yegane yolu en yüksek standartlarda bilim yapmak ve bilimde kuvvetli olmaktır. Bunun için de bilimin merkezi olan temel birimlerde güçlenmemiz bir zorunluluk. Bugün gerçekleştirilen Turan Temel Bilimler Sempozyumu işte bu yüzden çok önemli ve çok değerli."

Eski Azerbaycan Eğitim Bakanı Prof. Dr. Misir Mardanov, bu konferansın uzun yılların emeği olduğunu vurgulayarak, Türk dünyasından mümkün olduğunca çok bilim insanını bir araya getirmeye çalıştıkları ve bunun oldukça zor bir görev olduğunu ifade etti.

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya ise sempozyumun temel bilimlerin uygulama alanlarındaki etkilerine dikkati çekerek, "Temel bilim aslında, insanın kendini anlamak için kullandığı enstrümanların adlarıdır." dedi.

Sempozyum 25 Haziran'da sona erecek

Türk dünyasından bilim insanlarını bir araya getiren sempozyum, 3 gün boyunca temel bilimlerde akademik işbirliğini ve bilimsel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onursal başkanlığında düzenlenen sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere 10 ülkeden 50 üniversite katılıyor.

Fizik, kimya ve matematik alanlarında çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği sempozyumda 71 sözlü bildiri ve 47 poster sunumu gerçekleşecek.

Sempozyum, 25 Haziran'da kapanış oturumu ve sonuç bildirisiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Sempozyum, istanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şov yaptı Kenan Yıldız’ın hat-trick’i Juventus’a galibiyeti getirdi Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
Galatasaray’da Osimhen’in B planı belli Bir yıldız golcü daha Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
00:33
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
00:13
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
00:07
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 18:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: TURAN25 Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.