TÜRÇEV İklim Krizi Öykü Yarışması Ödül Töreni

14.03.2026 16:48
TÜRÇEV, iklim krizi üzerine düzenlediği öykü yarışmasında ödülleri sahiplerine verdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), "İklim Krizi, Dünyamız ve İnsan" temalı TÜRÇEV II. Ulusal Öykü Yarışması Ödül Töreni düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törende, iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini ele alan yarışmada dereceye giren öykülerin yazarlarına ödüllerini takdim edildi.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, burada yaptığı konuşmada, yarışmayla iklim krizi gibi meselelerin yalnızca bilim insanlarının veya çevre aktivistlerinin değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunun vurgulandığını belirtti.

Yarışmayla iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini görünür kılmaya çalıştıklarını dile getiren Ateş, doğayı koruma bilincinin edebiyatın anlatım gücü kullanılarak artırılacağına inandığını söyledi.

Yazarlardan, öykülerde yalnızca olay değil, aynı zamanda insanın doğayla kurduğu bağı ve bu bağın geleceğini sorgulamalarını istediklerini ifade eden Ateş, "Edebiyatın ve sanatın gücünün çevre bilincinin kalıcı hale gelmesinde çok önemli bir faktör olduğuna inandığım için öykü yarışmalarımıza başladık." dedi.

Yarışmada, birincilik ödülünü "Rüzgar ile Çiçek" adlı öyküsüyle Hatice Sabancı, ikincilik ödülünü "Cırcır Böceği" adlı öyküsüyle Murat Fatih Ülkü ve üçüncülük ödülünü ise "Gül Şerbeti" adlı öyküsüyle Hüseyin Opruklu aldı.

Kaynak: AA

