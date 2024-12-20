TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul'da Başladı

TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul\'da Başladı

TÜRGEV, 'Hafıza ve Mekan' temasıyla İstanbul'da 4. Ulusal Öğrenci Kongresi'ni düzenliyor.

20.12.2024 17:46
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Hafıza ve Mekan" temasıyla İstanbul'da başladı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Platform Çalışmalarının ilk adımını 2014 yılında attığını belirtti.

Özellikle kız öğrencilerin akademik hayata geçişlerini ve onların bilimsel hayata destek olmalarını sağlamak için söz konusu Platform Çalışmalarının kurulduğunu söyleyen Yılmaz, burada akademik araştırmaların, bilimsel çalışmaların yapılmasıyla alakalı bir destek şeklinde değil, aynı zamanda bu öğrencilerin küresel ve ulusal çapta liderler olması, akademik ve manevi değerleri saymaları için çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, Platform Çalışmalarına üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru yapabildiğini ifade ederek, "Biz bu öğrencileri hem akademik başarıları, akademik geçmişleri açısından değerlendiriyoruz hem toplumsal değerlere sadıklar mı, toplumsal olarak herhangi bir katkıda bulunabilecekler mi bunları da göz önüne alarak bir mülakat sürecinden geçiriyoruz. Öğrencilerimizin bu manada hem akademik alanda bilgi sahibi olmaları hem etik ve manevi değerleri önceliyor olmaları bizim açımızdan çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Kongrenin bu yılki temasının "hafıza ve mekan" olduğunu kaydeden Yılmaz, çok geniş bir yelpazede hukuk alanından başlayarak, medya, iletişim, mimarlık, tıp ve sağlık alanlarında bütünsel bir bakış açısıyla ve disiplinler arası bir gözle çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

Yılmaz, özellikle kız öğrencilerin fırsat eşitliğini sağlamanın, eğitim imkanlarını ön plana almanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu noktada kırsal kesimden gelen, dezavantajlı konumda olan öğrencilere yönelik çalışmaların kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Kongreyi uluslararası boyutlara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hafıza ve mekan aslında birbiriyle iç içe geçmiş iki kavram olarak düşünülebilir. Hafıza mekanı, mekansa hafızayı şekillendiriyor aslında. Bu noktada biz öğrencilerimize özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı da göz önüne alarak mekanın hafızayı, hafızanın da mekanı şekillendirdiğini aktarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim coğrafyamız aslında belki Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz gibi pek çok farklı önemli mücadeleye sahne olmuş bir coğrafya. Bu mücadeleler muhakkak ki geniş, derin bir hafızayı oluşturdu bizim toplumsal zihnimizde, hafızamızda. Bu noktada hafızanın mekanı ve coğrafyayı güçlü şekilde şekillendirdiğini görüyoruz."

Yılmaz, Platform Çalışmalarına başladıklarından bu yana geçen on yıllık sürede öğrencilerin vakıf çalışanları ve akademisyenlerle çok büyük çabalar sarf ettiğini dile getirdi.

Bu yıl kongrelerinin dördüncüsü gerçekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, bundan sonrasında da bu kongrelerle çalışmalarının meyvelerini vermeye devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da bu yıl dördüncüsü düzenlenen kongrenin küçük bir hayal olarak başladığını belirtti.

TÜRGEV'in, farklı yurtlarında kalan fakat benzer bölümlerde okuyan öğrencilerin bir araya getirilmesi, ortak bir farkındalık oluşturmaları ve güncel meselelere karşı özgün çözümler geliştirebilmeleri için platformu kurduklarını aktaran Albayrak, "Gençlerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Her birinin gündeme aldığı konular, hukuktan tıbba, psikolojiden sosyolojiye, edebiyata farklı bakış açılarını barındırıyor." dedi.

Albayrak, bir sosyolog olarak da gurur duyduğunu dile getirerek, "Biraz böyle hani fildişi kulelerinde oturup çözüm üreten akademisyen formatı vardır bir tarafta ama gençler öyle değiller. Birebir kendileri muzdarip oldukları meselelerden yola çıkarak, aslında toplumsal bir problem olduğunu ve yaşadıkları kişisel meseleleri fark edip, buna yönelik bir anlamlandırma çabası içine girmişler. Platformlar da onlar için gerçekten uygun bir araya gelme alanı oluşturmuş." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi ve TÜRGEV Meclisi Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı ise öğrencilere en nitelikli ve güvenli yurt hizmetlerini sağlamak, ayrıca okudukları bölümlerle ilgi duydukları alanlara ilgili kendilerini ekstradan yetiştirebilecekleri, daha nitelikli, farklı alanlarda okumalar yapabilecekleri bir platform oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda eğitimci kökenli bir vali olarak sürecin her zaman doğrudan içerisinde olduğunu söyleyen Yiğitbaşı, sosyal bilimler, hukuk, sağlık, tıp, mimarlık ve ekonomi gibi alanlarda çalışma yapmak isteyen genç kızlara burs desteği de sağladıklarını ifade etti.

Yiğitbaşı, söz konusu desteklerin kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere çok büyük imkan sağladığını da dile getirdi.

Genç akademisyen adayları bildirilerini sunacak

Hafıza ve mekan ilişkisini anlamak, geçmişi geleceğe taşırken mekanların hikayelerini yeniden yorumlamak odak noktasıyla gerçekleştirilen kongrede, eğitim, hukuk, ilahiyat, medya ve iletişim, mimarlık ve mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık gibi alanlarda 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede çeşitli başlıklarda oturumlar düzenlenecek.

Yarın da devam edecek kongrede, "Hukuk Platformu", "Sosyal Bilimler Platformu" ile "Tıp ve Sağlık Platformu" başlıklarında oturumlar yapılacak.

Kaynak: AA

istanbul, Gençlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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