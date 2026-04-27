TÜRGEV Başkanı: Gençlerimize 'Şunu yapın' demiyoruz, onlarla yol yürümek istiyoruz

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında gençlere yönelik projelerini anlattı. Yılmaz, 'Aslında bir kız kardeşlik ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Genç kızlarımıza 'Siz şunu yapın' diye değil, onlarla beraber yol yürümek istiyoruz' dedi.

Silopi'deki çalışmalarına değinen Yılmaz, güvenlik endişeleri nedeniyle kurslara gönderilmeyen genç kızlara üniversite hazırlık ve sanat eğitimi verdiklerini, başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti. GİF'lerin sayısını artıracaklarını, İstanbul, Ankara, Konya ve Hatay'da yeni merkezler açacaklarını söyledi.

Gençlere yönelik eleştirilere de değinen Yılmaz, 'Genç kelimesi Farsça'da hazine anlamına geliyor. Gençlerimize çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Onları etiketlemeden anlamalıyız. Samimi yaklaştığımızda gençlerin reddetmesi söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

Gazze konusunda ise Yılmaz, 'Gazze, demokrasi ve modern haklar teorisini alaşağı eden bir imtihan. Batı'nın insan hakları söylemini sorgulamamıza vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' çıkışı bu dönemde önemliydi' dedi.