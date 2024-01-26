 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgut Altınok, Ankara esnafını ziyaret etti ve projelerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgut Altınok, Ankara esnafını ziyaret etti ve projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Kızılay Metro Altı Çarşısı esnafını ziyaret ederek projelerini açıkladı. Altınok, trafik sorunlarına dikkat çekerek, metro ağını genişleteceklerini ve otopark sorununu çözeceklerini belirtti. Ayrıca, Ankara'nın yeşil alanlarının azaldığına ve çölleştiğine dikkat çekti.

Turgut Altınok, Ankara esnafını ziyaret etti ve projelerini açıkladı
26.01.2024 - 13:21,
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, esnafı ziyaret etti.

Kızılay Metro Altı Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen ve sohbet eden Altınok, diğer esnafa da ziyarette bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Altınok, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yol standartlarının çok yükseldiğini ifade eden Altınok, bu konuda Avrupa ve Amerika'nın üzerinde olunduğunu belirtti.

Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu ifade eden Altınok, "Otobüs kuyrukları uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin tamirini yapamıyor, yedek parça yok diye. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Sefer sayısı azaldı. Ankaralı saatlerce soğukta, kuyrukta bekliyor." dedi.

Ankara'nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğunu ileri süren Altınok, " Mansur Yavaş'ın '5 yılda Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım' diye sözü var, kendi kitapçığında ve televizyon konuşmalarında. Maalesef Ankara'da yaptığı 5 metro da yoktur." diye konuştu.

Altınok, metro ağını hızlı bir şekilde genişleteceklerini ve birçok noktaya otopark yapacaklarını ifade etti.

Başkentte otopark probleminin de olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'nın 5 yılda çölleştiğini, yeşil alan ve ağaçların söküldüğünü söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Turgut Altınok, Ankara, Ulaşım, Çevre, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgut Altınok, Ankara esnafını ziyaret etti ve projelerini açıkladı - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:42:32. #1.12#
SON DAKİKA: Turgut Altınok, Ankara esnafını ziyaret etti ve projelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement