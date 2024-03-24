Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu

Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda bir araya geldi. Altınok, Ankara'da yapacağı hizmetleri anlattı ve mevcut belediye başkanını eleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Genel Sekreteri Fatih Şahin de programa katılarak Altınok için desteklerini dile getirdi.

24.03.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda bir araya geldi.

Altınok, bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, belediye başkanı olması halinde yapacağı hizmetleri anlattı.

Ankara'da ulaşım ve trafik problemi olduğunu ifade eden Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı trafik sorununu çözmediği için eleştirdi.

Altınok, "Daha önce AK Parti döneminde Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 8'i yardım ve desteklere gidiyor. Bunların hepsi elimizde bütçeler var ve yapılan yardımlar var. Pekala Sayın Yavaş'la bu yardımlar artmış mı, azalmış mı? Azalmış. Yüzde 8'den bütçenin yüzde 4'üne düşmüş. Diyor ya 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım.' Yüzde 8, 4'e düşmüş. Eskiden 300 bin vatandaşımız Ankara'da yardım alırken bu, Yavaş döneminde 188 bin kişiye düşmüş." diye konuştu.

Ankara'da eser ve hizmetin bulunmadığını söyleyen Altınok, "Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batak, zararda. Sadece EGO'nun zararı 5 yılda 17 misli artmış." dedi.

Altınok, Ankara'nın hak ettiği hizmetleri alamadığını ve gerilediğini, bu yüzden verilecek oyların gençler ve çocuklar için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Her daim seçimleri bir fırsat olarak görmekteyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İleri, 31 Mart yerel seçimine çok az bir zaman kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler AK Parti teşkilatları olarak her daim seçimleri bir fırsat olarak görmekteyiz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Ankara'mız başkentimiz, milli mücadelemizin merkezi Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde yönetilmeye başlanacak. 31 Mart gecesi bizim gençlerimize, kadınlara, çalışanlarımıza, esnaflarımıza, tüccarlarımıza, bütün Ankaralılara çok güzel bir müjdemiz olacak. Turgut Altınok başkanımız şu geçirdiğimiz boş 5 seneden sonra Ankara'ya bir nefes olacak, Ankara'ya bir enerji olacak diye düşünüyorum."

"Ankara ihmal edildi"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Ankara'nın geride kalan 5 yılda çok talihsiz bir dönem yaşadığını söyledi.

Ankara'ya verilen sözlerin tutulmadığını, vaatlerin gerçekleştirilmediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara ihmal edildi. Gelin hep beraber Ankara'ya sahip çıkalım, Ankara'mıza yazık etmeyelim. Şehrimizin geleceğini heba etmeyelim. Ankara'nın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ankara'nın kaybedecek 5 yılı değil, kaybedecek 5 dakikası dahi yok. 'Yeni yollar açılırsa trafik daha da artar' diyen bir anlayışın bu şehre katılabileceği herhangi bir şey yoktu, olmadı da."

Şahin, kayıp yılların telafi edilmesi gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok için oy istedi.

Programa Ankara Vanlılar Vakfı Başkanı Servet Yenitürk ile bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA

Turgut Altınok, Fatih Şahin, Ömer İleri, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
21:48 “Kim Milyoner Olmak İster“de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı "Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:05 Ermenistan’ın başkenti Erivan’da karakola el bombalı saldırı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 23:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement