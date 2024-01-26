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Turgut Altınok, Çankaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Turgut Altınok, Çankaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Altınok, Çankaya'da hizmetlerin yetersiz olduğunu belirterek, belediye başkanının şehrin geleceğini yönettiğini ve iyi çalışırsa yüzde 50 oy alabileceklerini söyledi. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun arttığını ve Mansur Yavaş'ın elinden 300 milyar bütçe geçtiğini iddia etti. Altınok, başkentin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışacaklarını vurguladı.

Turgut Altınok, Çankaya İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti
26.01.2024 - 21:40,
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Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Altınok, "Çankaya'da da şöyle bir şey var. 'Oy veriyoruz ama memnun değiliz' diyorlar. Size kıymet vermeyene neden oy veriyorsunuz. Belediye seçimi hizmet seçimidir. Sadece 5 yıllıkta değil. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir. Biz az bütçeyle çok eser yaptık. İyi çalışırsak Çankaya'da yüzde 50 oy alabiliriz. Duhan Kalkan, Kalecik'te çok güzel işler yaptı. Kalkan, vizyonerdir, proje insanıdır, gençtir, yakışıklıdır. Çankaya'mızın ve Ankara'mızın makus talihini değiştirelim. Ankara son 5 yılı hem 'yavaş' hem boş bir yıl oldu. 'Yavaştan' Ankara'yı hep beraber kurtaracağız? dedi.

300 MİLYAR NEREYE GİTTİ?

Altınok, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 buçuk milyar borcu vardı, şu anda 20 milyar borcu var. Mansur Yavaş'ın elinden 300 milyar bütçe geçti. Ulaşım, otopark problemi var. Ankara'ya katma değer kazandıracak bir tane eseri yok. Bu 300 milyar para nereye gitti? Ankara'nın bir 5 yılını daha heba etmeyelim. Başkenti hep birlikte bir dünya başkenti yapacağız. El ele verirsek çocuklarımıza keyifle yaşadıkları rahat bir şehir bırakacağız. Yolumuz uzun, zaman kısa. 'Ok' gibi çalışmak lazım. Durmak yok, yola hızlıca devam etmek lazım. Başkentimizi hak ettiği yere, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşıyacağız. Bize inanın. Yaptıklarımız, misliyle yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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