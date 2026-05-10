Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Seriye Güçlü Başladı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 72-64 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Manisa'yı Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde temsil eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, parkede ortaya koyduğu oyunla final serisine güçlü bir başlangıç yaptı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 2 bin 500 basketbolseverin doldurduğu tribünler eşliğinde oynanan karşılaşmada Turgutlu temsilcisi, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 72-64 mağlup ederek final serisine galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da oyuna yüksek tempoda başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk çeyreği Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 22-21 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun temposu daha da yükselirken iki ekip soyunma odasına 38-38 eşitlikle gitti. Mücadelenin üçüncü periyodunda savunmadaki sertliği ve hücumdaki etkili performansıyla fark yaratmayı başaran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, son çeyreğe 61-51'lik avantajla girdi.

Final periyodunda taraftar desteğini de arkasına alan kırmızı-siyahlılar, oyundaki üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 72-64 galip ayrıldı. Beş maç üzerinden oynanacak Play-Off Final serisinin ilk karşılaşmasını kazanarak önemli bir avantaj elde eden takım, şampiyonluk yolunda taraftarına büyük umut verdi.

Sümeyya Özcan 14 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçın yıldızı oldu. Mikayla Cowling 12 sayı, 12 ribaund, 5 asist, Ronahi Zilan Kıran 11 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Senay Zeybek 11 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile takımın galibiyetine önemli katkı sağladı.

TRİBÜNLER FİNAL SERİSİNE DAMGA VURDU

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu, Play-Off Final serisinin ilk maçında coşkulu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Salonun tribünlerini tamamen dolduran 2 bin 500'ü aşkın basketbolsever, maç boyunca ortaya koyduğu coşku ve enerjiyle adeta takımın itici gücü oldu. Karşılaşmanın ilk saniyesinden son düdüğe kadar bir an olsun susmayan taraftar; tezahüratlar, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla salonu adeta inletirken, parkede mücadele eden oyunculara da büyük moral verdi. Maç sonunda galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşayan taraftarlar, ortaya çıkan görüntülerle final serisine unutulmaz bir başlangıç yapılmasını sağladı.

GÖZLER İKİNCİ MAÇTA

Play-Off Final serisinin ikinci karşılaşması 11 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da yeniden Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Maç günü saat 18.15'te Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak. İlk maçta tribünleri tamamen doldurarak takımlarına büyük güç veren Turgutlulu basketbolseverlerin, ikinci mücadelede de aynı coşku ve büyük katılımla takımlarının yanında olması bekleniyor.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK VE BİR ÜST LİG"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Takımımızla, teknik ekibimizle ve taraftarımızla gurur duyuyoruz. Final serisine böylesine güçlü bir başlangıç yapmak çok değerliydi. Tribünlerde oluşan enerji ve inanç gerçekten görülmeye değerdi. Bu takım sezon boyunca yüreğini ortaya koydu. Biz inanıyoruz ki bu mücadele sonunda o kupa Turgutlu'ya gelecek. Hedefimiz şampiyonluk ve bir üst lig. Turgutlu bunu hak ediyor" dedi.

Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Final serisinin ilk maçlarında alınan galibiyetler çok değerlidir. Oyuncularımız bugün parkede inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Mücadeleden hiç kopmadılar. Ancak önümüzde uzun bir seri var. Biz bu kupayı Turgutlu'ya getirmek, bu şehri hak ettiği lige taşımak istiyoruz. Taraftarımızın oluşturduğu atmosfer de oyuncularımıza büyük güç verdi. Bu birliktelikle hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise "Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. 2 bin 500'ü aşkın taraftarımız takımını yalnız bırakmadı. Parkede mücadele eden oyuncularımız, tribünde takımına inanan bir şehir vardı. Bu takım sezon boyunca büyük emek verdi. Şimdi hedefimiz belli; şampiyon olmak ve kupayı Turgutlu'ya getirmek. Bu şehir, bu taraftar, bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.