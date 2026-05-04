Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Final Serisine Galibiyetle Başladı

04.05.2026 13:54  Güncelleme: 14:29
(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off yarı final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Gelişim'i son saniyelerde gelen kritik basketlerle 64-63 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim karşısında son anlarda gelen kritik basketlerle 64-63 galip geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kırmızı siyahlılar, taraftar desteğiyle dikkati çeken bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Gelişim, ilk periyodu 14-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da pota altında etkili olmaya çalışırken, konuk ekip soyunma odasına 32-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Gelişim, skoru 44-51'e taşıdı. Ancak son çeyrekte oyunun temposunu artıran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, taraftarının da büyük desteğiyle maça ortak oldu. Savunmada sertliğini artıran kırmızı siyahlılar, hücumda bulduğu kritik sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Nefes kesen son dakikalarda hata yapmayan Manisa ekibi, parkeden 64-63 galibiyetle ayrılarak play-off yarı final serisine avantajlı başladı.

Turgutlu Belediyespor'da Ronahi Zilan Kıran 19 sayı, 1 ribaund, 1 asist, Sümeyya Özcan 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Mıkayla Cowlıng 10 sayı, 10 ribaund, 4 asistle yarı final karşılaşmasının yıldız isimleri oldu.

Tribünlerde büyük coşku yaşandı

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu, play-off yarı final serisinin ilk maçında özel bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Karşılaşma öncesinde salonu tamamen dolduran 2 bini aşkın taraftar, mücadele boyunca tezahüratları ve alkışlarıyla takımlarını yalnız bırakmadı. Manisa'nın kadın basketbolundaki ilk ve tek profesyonel temsilcisi olan Turgutlu Belediyespor'a büyük destek veren kırmızı siyahlı taraftarlar, özellikle son periyotta oluşturdukları enerjiyle maçın seyrine doğrudan etki etti. Son düdüğün çalmasıyla birlikte salon büyük sevinç yaşarken, oyuncular ve taraftarlar galibiyeti uzun süre birlikte kutladı.

Play-off'un ikinci maçında hedef galibiyet

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Gelişim'in evine konuk olacak. Takım, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Turgutlu Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim maçı, 5 Mayıs Salı günü (yarın) saat 18.00'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı finalde iki maç kazanan takım adını finale yazdıracak.

"Taraftarımızın enerjisini sahada hissettik"

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Maç boyunca hiçbir oyuncumuz mücadeleyi bırakmadı. Özellikle son periyotta taraftarımızın enerjisini sahada hissettik. Geriden gelerek böyle önemli bir galibiyet almak takımımız adına çok değerli oldu. Serinin henüz bitmediğini biliyoruz ancak bugün ortaya koyulan karakter bizim için çok önemliydi" dedi.

"Büyük bir aile atmosferi var"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise büyük galibiyetin ardından duygularını, "Bu takım Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor. Tribünleri dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Son ana kadar takımını destekleyen büyük bir aile atmosferi vardı. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Finale giden yolda önemli bir adım attık" sözleriyle anlattı.

Kaynak: ANKA

14:10
14:05
13:31
13:14
13:07
12:46
11:41
