Turgutlu Belediyesi Manga Kursuna Kayıtları Başlattı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Manga Kursuna Kayıtları Başlattı

Turgutlu Belediyesi Manga Kursuna Kayıtları Başlattı

Turgutlu Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek manga kursuna kayıtların başladığını duyurdu. Kurs kapsamında kara kalem resim, lavi, sulu boya, manga, anime, sanat tarihi, kadraj, içerik ve imgesel eğitimler verilecek.

27.06.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin düzenleyeceği manga kursuna kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlenen manga kursuna kayıtlar başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak kursta kara kalem resim, lavi, sulu boya, manga, anime, sanat tarihi, kadraj, içerik ve imgesel eğitimler verilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgiye, Atatürk Kültür Merkezi'nden ulaşılabilinecek.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenliyoruz. Bu kapsamda alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştireceğimiz manga kursuna katılmak isteyen hemşehrilerimizi Atatürk Kültür Merkezimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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