Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu projelerinin inşaatını sürdürüyor. Kültür merkezi 35,5 milyon TL, spor salonu ise 43,7 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor. İki proje de ilçenin spor ve sanat alanındaki önemli ihtiyaçlarını karşılayacak.

11.03.2025 11:13  Güncelleme: 11:57
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Selvilitepe Spor Salonu projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Fırat Honaz, Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz çalışmaların sürdüğü iki vizyon projede incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi'nin öz kaynakları ve kendi imkanlarıyla yapımına başladığı Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu projesinde sona gelindi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi projesi, 35 milyon 580 bin TL'lik bütçesiyle kentin yeni kültür sanat mekanı olarak kapılarını açacak. 43 milyon 740 bin TL yatırımla kente kazandırılacak Selvilitepe Spor Salonu projesi ise birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Belediye Başkanvekili Fırat Honaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte ilçenin spor ve sanat alanında en önemli projeleri arasında yer alacak söz konusu iki projede incelemelerde bulundu. İç mekan düzenlemeleri, ince işçilikler ve tasarımsal detayların yürütüldüğü çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alındı. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde yapılan incelemelere hayırsever iş insanı Ekrem Gürel de katıldı.

İncelemeler sonunda açıklamada bulunan Honaz, "Selvilitepe Spor Salonu projemiz tam gaz ilerliyor. En yakın zamanda, İnşallah bu yaz havuzumu ve spor salonumuzu kullanmayı planlıyoruz. Turgutlu'muza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bir buçuk ay içerisinde tiyatro oyunlarımıza ve diğer kültür hizmetlerimize ev sahipliği yapacağız"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyesi olarak Ergenekon Mahallemizde inşa etmekte olduğumuz ve temelini yaklaşık bir yıl önce attığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi projemizin büyük bir bölümü bitti. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tiyatro oyunlarımıza ve diğer kültür hizmetlerimize ev sahipliği yapacak, sanatçılarımızı izleyeceğiz. Turgutlu'muza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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