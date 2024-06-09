''Yan baktın'' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi - Son Dakika
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''Yan baktın'' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

\'\'Yan baktın\'\' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ''yan baktın'' kavgasında kan aktı. İkisi de alkollü olan iki gencin kavgasında bacağından ve karnından bıçaklanan biri hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi şahıs ise polise teslim oldu.

09.06.2024 16:08
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında 29 yaşındaki Sinan T., 25 yaşındaki Remzi Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında "yan baktın" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeybek, burada kurtarılamadı. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Kavga, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ''Yan baktın'' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sabri İnce: Yolda ,park da bahçede ,Trafik te kimse ile takışmayın var onlar haklı olsunlar altan alın ayrılın. Çünkü etraf ma?yak kaynıyor . 121 2 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Manyaklığı hiç farketmez delikanlıysa bileğine güvenerek gelecek adamsa..Öyle sallamayla emanetle küteyle olmaz o işler..Bi yürek bi bilek bukadar basit 14 45 Sabri İnce: Senin/Benim delşkanlı olmama ödül vermiyorlar kardeşim. kendini düşünmez isen geride bırakacaklarını düşün .Bir anlık öfke uğruna hayatını mahvetmeye değmez. Haaaa şunu kabul ederim. iş namus veya ekmeğin ile oynamaya gelirse ,bileğine kuvvet derim. 58 1 Sezo runay: Gençler evden yanına bıçak alıp öyle çıkıyor öyle bir devir oldu Allah sonumuzu hayretsin 23 0
  • lihan Alles: İyi olmuş, alkol içmesini bile bilmeyen bir toplum 7 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yazık olmuş bir anlık öfke işte 8 3 Yanıtla
  • Orhan Okul: Gençlerinizi kimler aptallaştırıyor? Bu nasıl bir kavga? 2 0 Yanıtla

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