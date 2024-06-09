\'\'Yan baktın\'\' kavgasında kan aktı! Biri mezara diğeri hapse girdi

Sabri İnce:

Yolda ,park da bahçede ,Trafik te kimse ile takışmayın var onlar haklı olsunlar altan alın ayrılın. Çünkü etraf ma?yak kaynıyor .

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O bir Karşıyakalı: Manyaklığı hiç farketmez delikanlıysa bileğine güvenerek gelecek adamsa..Öyle sallamayla emanetle küteyle olmaz o işler..Bi yürek bi bilek bukadar basit 14 45

Sabri İnce: Senin/Benim delşkanlı olmama ödül vermiyorlar kardeşim. kendini düşünmez isen geride bırakacaklarını düşün .Bir anlık öfke uğruna hayatını mahvetmeye değmez. Haaaa şunu kabul ederim. iş namus veya ekmeğin ile oynamaya gelirse ,bileğine kuvvet derim. 58 1