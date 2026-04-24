Turgutlu, "Sessiz Saygı Korteji" ile 23 Nisan'da Tek Yürek Oldu

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden ilçeli öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler için"Sessiz Saygı Korteji" düzenledi.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Sessiz Saygı Korteji" ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hem gurur hem de hüzün paylaşıldı. Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlar, tek yürek olurken birlik, dayanışma ve saygı duyguları ön plana çıktı.

Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona eren korteje katılanlar sessiz ama güçlü bir mesaj verdi.

"Vatanını sevmek çocukları sevmekle başlar"

Kortej sonunda konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Millet iradesinin teminat altına alındığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği çok özel bir günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve derin bir sorumluluk duygusuyla kutluyoruz. Vatanını sevmek çocukları sevmekle başlar. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü çocukların yüzündeki tebessümle, aldığı eğitimle, hissettiği güvenle ölçülür. Ne yazık ki yüreğimizi yakan acılar yaşıyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylar hepimizi derinden sarstı. Hemşehrimiz, kıymetli öğretmenimiz Ayla Kara'yı ve masum evlatlarımızı rahmetle anıyor, onları asla unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bir toplumun en büyük beka sorununun eğitimsizlik, ihmal edilen hayatlar ve yarım kalan hayaller olduğunu ifade eden Akın sözlerine, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın güvenliği, onların yaşam hakkı her şeyin üzerindedir"

"Bu acılar bize bir kez daha gösteriyor ki çocuklarımızın güvenliği, onların yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımızın güven içerisinde büyüyemediği bir yerde hiçbir başarıdan, hiçbir kalkınmadan söz edemeyiz. Sevgili çocuklar, sizler geleceğimizsiniz; bugünün de yarınımızın da en değerli parçalarısınız. Kurduğunuz hayaller, sorduğunuz sorular, ortaya koyduğunuz fikirler bizlere yol gösteriyor. Geleceğimizin teminatı biricik evlatlarım, unutmayın bu ülke sizlere emanet. Ama bu emanet sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir umut. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünün güldüğü, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir Türkiye dileğiyle… Bayramımız kutlu olsun."