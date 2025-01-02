Turhal'da Mezar Ziyaretlerine Çiçek Dağıtımı - Son Dakika
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Turhal'da Mezar Ziyaretlerine Çiçek Dağıtımı

Turhal\'da Mezar Ziyaretlerine Çiçek Dağıtımı

Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine gidenlere ücretsiz çiçek dağıttı.

02.01.2025 17:17
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Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıttı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 3 bin 500 adet menekşe ve nergis, Turhal'daki mezarlıklarda kabir ziyareti yapacak olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Turhal Asri Mezarlığı, Şeyh Şehabettin Mezarlığı ve Şehir Mezarlığı'nda gerçekleşen çiçek dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Regaip Kandili'nde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret eden Turhallılar, mezar başlarında çiçekleri toprakla buluşturdu.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, yaptığı açıklamada, "Regaip Kandili, manevi bir öneme sahip olan, sevdiklerimizin kabirlerine olan sevgi ve saygımızı bir kez daha gösterdiğimiz özel bir gündür. Biz de bu özel günde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için mezarlıklarda çiçek dağıtımını gerçekleştirdik. Turhal'daki 3 büyük mezarlıkta çiçek dağıtımı yaparak, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha anlamlı hale getirmelerine katkı sağladık. Hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni kutluyor, huzurlu ve bereketli bir kandil geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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