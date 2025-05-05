Turhal'dan Almanya'ya Mesleki Eğitim Stajı - Son Dakika
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Turhal'dan Almanya'ya Mesleki Eğitim Stajı

Turhal Mesleki Eğitim Merkezi'nin Erasmus+ projesiyle 12 öğrenci Almanya'da staj yaparak geri döndü.

05.05.2025 15:38
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Turhal Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2024 çağrı yılı mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerin ve personelin hareketliliği projesi kapsamında Almanya'da mesleki eğitim stajlarını tamamlayan öğrenciler okullarına döndüler.

Erasmus+ KA122-VET projesi kapsamında Turhal Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünden 9 öğrenci ile Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Monitörlüğü dalından 3 öğrenci Almanya'da 28 gün süre ile mesleki eğitim stajı yaparak mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirme imkanı buldular.

Erasmus+ Staj Hareketliliği hakkında açıklamada bulunan proje koordinatörü ve okul müdürü Kadir Türksoy, "T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA-122-VET) kapsamındaki projemizle Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı ve Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Monitörlüğü Dalı 12 öğrencimiz öğretmenlerimizin refakatinde Almanya'daki 3 işletmede 1 ay süreli mesleki eğitim stajı yaparak mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek sertifika ve Europass Hareketlilik Belgesi alarak mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri yönünde gelişimlerini tamamladılar. Yine proje hareketliliği ile yabancı dil becerilerini geliştiren öğrencilerimiz Erasmus+ kalite standartları çerçevesinde dijital becerileri geliştirme, paylaşımcı ve yenilikçi teknolojileri öğrenme ve bunları kullanma becerileri kazandılar. Staj eğitimini yaparak okulumuza dönen öğrencilerimiz bu ERASMUS+ projesinden elde ettikleri bilgi ve becerileri okuldaki ve işletmedeki arkadaşları ile paylaşarak onlarında bu proje kazanımlarından faydalanmalarını sağlayacaklardır. Bundan sonra da Erasmus+ projelerimizle öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Almanya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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