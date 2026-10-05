Gaz sızıntısı 26 işçiyi acillik etti, fabrika müdüründen açıklama geldi

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında gazdan etkilendiği belirtilen 26 çalışan, hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENDİLER

26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne gitti. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilendiği tespit edildi.

FABRİKA MÜDÜRÜ: HER YIL YAPIYORUZ

Fabrika müdürü Serkan Korkmaz, yaptığı açıklamada "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından dolayı 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.