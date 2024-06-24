Turistik Tatvan Treni Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine başladı - Son Dakika
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Turistik Tatvan Treni Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine başladı

Turistik Tatvan Treni Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine başladı

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye'nin turizm gelirlerinin artırılması ve demir yolunun kalkınmasına önem verildiğini belirtti. Turistik Tatvan Treni, bölgedeki turizm ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlayacak.

24.06.2024 18:12
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Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garı'ndaki uğurlama törenindeki konuşmasında demir yollarının Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğu ve batı arasında sahip olduğu konumla uluslararası yük ve yolcu taşımacılığındaki önemine işaret eden Boyraz, ülkenin uluslararası ticaretten aldığı payı artırmak ve ticari avantajlar elde etmek için demir yolunun kalkınmasına önem verildiğini dile getirdi.

Boyraz, bu kapsamda son 22 yılda 57 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağının bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştığını söyledi.

2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa edildiğini bildiren Boyraz, "Trenler geçtiği bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini birbirine bağlayarak yolcuları kültürlararası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır." dedi.

" Türkiye turizmde dünyanın en etkili 5 ülkesinden biri"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiye'nin turizmde dünyanın en etkili 5 ülkesinden biri konumuna geldiğini belirterek, turizm gelirlerinin 55 milyar dolar seviyelerine ulaştığını anlattı.

Alpaslan, 2028 yılı için Türkiye'nin turizm gelirleri hedefinin 100 milyar dolar olduğuna işaret ederek, bu hedefe ulaşmak için ulaştırmanın önemine dikkati çekti.

Alpaslan, Türkiye'nin Diyarbakır ve Kars ekspresleri gibi dünya çapında turistik rotalara sahip olduğunu ifade ederek, "Bu noktadan hareketle, Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Turistik tren bölgenin tanıtıma katkı sağlayacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da trenlerin "turizm elçisi" olarak misyon üstlendiğini kaydetti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin dünyanın en güzel rotalarından biri olduğunu belirten Yalçın, rotanın ülkenin tanıtımına katkı sağladığını, diğer turistik trenlerle Turistik Tatvan Treni'nin de benzer bir misyon üstleneceğini söyledi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da projeye katkı sunan tüm bakanlıklara ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, türkülere konu olmuş 5 minaresi, kendi zamanının üniversitesi konumundaki İhlasiye Medresesi'nin gastroniminin, tarihin ve kültürün seçkin örneklerinin Bitlis'te ziyaretçileri beklediğini ifade etti.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise turistik trenin Bitlis'teki birçok turistik alana erişim sağlayacağını belirterek, seferin başlamasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da ilk seferde yolculuk yapacak öğrencilerin başkentin havasını Bitlis'e götürerek oradan yeni birikimlerle dönmelerini umduklarını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de turistik trenin bölgenin güzelliklerine ışık tutacağını söyledi.

Konuşmaların ardından tren ilk seferine başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turistik Tatvan Treni Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine başladı - Son Dakika

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