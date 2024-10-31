Turizmde Rekorlar ve Hedefler

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ekim ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

TÜROB üyeleri ve turizm sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı, InterContinental İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, konuşmasında 2024'ün ilk 9 ayına ilişkin verilerin yalnızca turizmde değil, ekonomide ve ülke genelinde büyüme ve kalkınmanın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye olarak turizmde son yıllarda yüzleri güldüren bir trendi yakalamanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. 2023 yılında turist sayımız ve turizm gelirlerimiz rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren de hızlı bir ivmeyle yükselme trendi yakaladık. Bu başarı, sizlerin olağanüstü çabaları, tüm sektör paydaşlarının emekleri ve turizm alanında yapılan güçlü yatırımların bir sonucudur." dedi.

Bugün açıklanan üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 aylık döneminde Türkiye'ye 49 milyon 181 bin turistin geldiğini aktaran Ersoy, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda bu rakamın 45 milyon 230 bin olduğunu görüyoruz. Bu sene yaklaşık yüzde 9'a yakın bir artışı bu sayede yakalamış olduk." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, küresel turizmde öncü bir marka olacak"

Açıklanan turizm verilerine değinen ve üçüncü çeyrekte elde edilen 23,2 milyar dolarlık gelirin, "bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri" olarak tarihe geçtiğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu başarıları sadece rakamlardan ibaret görmemek gerekiyor. Turist sayısındaki bu artış, yalnızca otellerimize değil, bölgesel kalkınma ve yerel istihdama büyük katkılar sağlıyor. Turizmi 81 ilimize yayma vizyonumuzu hızla ilerletiyoruz. Bizim için hedefler çok net; Türkiye, küresel turizmde öncü bir marka olacak. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar, hizmet kalitesinden sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeden inovasyona kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor."

Dijital dönüşümden sürdürülebilir turizm politikalarına kadar pek çok konuda projelerin hızla hayata geçirildiğini vurgulayan Ersoy, "Turizm alanındaki tüm gelişmelerin çevreyle uyumlu olmasını sağlamak, bizim temel önceliklerimizden biri." diye konuştu.

"İşletmelerimiz, küresel turizm pazarında iddialı bir konum elde ettiler"

Mehmet Nuri Ersoy, yalnızca turist sayısını değil, aynı zamanda turizm gelirlerini de artırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Yüksek katma değerli, nitelikli turizmi teşvik ediyoruz. Lüks turizmden sağlık turizmine, gastronomiden kültür turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan işletmelerimiz, küresel turizm pazarında iddialı bir konum elde ettiler." dedi.

Bakanlık olarak, kültürel mirasın korunmasına çok büyük önem verdiklerini, bu amaçla birçok restorasyon ve koruma projesini de hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, "Kültürel miras projeleri kapsamında, Anadolu'nun dört bir yanındaki ören yerlerini ve müzeleri restore ediyor, dünya miras listesindeki varlıklarımızı özenle koruyoruz. Türkiye olarak, sahip olduğumuz bu eşsiz mirası yalnızca korumakla kalmıyor, onu dünyaya tanıtmak için de çok büyük gayret gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir yanındaki turizm bölgelerinin tanıtımını daha etkili hale getirmek, alt yapıyı güçlendirmek ve kaliteyi artırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve sizlerin azmi, Türkiye'yi dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri haline getirecek. Bu büyük başarıyı sizlerle paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarı, hepimizin omuz omuza çalışmasının, ortak aklın ve alın terinin bir sonucudur. Hep birlikte daha güçlü, daha sürdürülebilir, daha inovatif bir turizm sektörü inşa edeceğiz."

"Gelirlerimizi artırmak adına gayret ve çabalarımız sürüyor"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise konaklama sektörünün, eylül ayı itibarıyla doluluklarda geçen yılı yakaladığını aktararak, "Ancak enflasyon oranındaki önemli farklılıklar ve döviz kurlarının son bir yılda yatay seyretmesi nedeniyle, ortalama oda satış fiyatlarımızda bir düşüş izleniyor ve maalesef maliyetlerimizdeki ciddi artış devam ediyor. Bu sebeple gelirlerimizi artırmak adına gayret ve çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul'da eylül ayında dolulukların yüzde 82 olduğunu ifade eden Eresin, "2024 yılı sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı paralelde turizm geliri ve ziyaretçi sayısına ulaşmayı temel hedefimiz olarak belirlemiş ve benimsemiş bulunmaktayız. Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı üzere ziyaretçi sayımız, eylül sonu itibariyle 49 milyonu geçmiştir. Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edilmiştir." şeklinde konuştu.

Sektörün güncel sorunlarına da değinen Eresin, şunları kaydetti:

"Bazı belediyeler tarafından yasada olmadığı halde otellerden talep edilen 'Katı Atık Bedelleri,' Maliye Bakanlığı tarafından otellerde geçmişe yönelik yapılan bazı etkinliklere farklı KDV oranı talepleri, POS cihazlarına ve özellikle 7 bin lira üst limitli nakit ödemelere getirilen sınırlamalar, seyyar POS cihazlarının iadesinin istenmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuatta yaşanan sorunlar gibi pek çok güncel konunun çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzün destekçisi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un her zaman yakın ilgi ve desteğini yanımızda hissediyoruz."

Sektörün istihdam sağlamada öneminin her geçen gün attığına da işaret eden Eresin, "Ülkemizdeki toplam istihdam içinde yüzde 9 payı ile lider konumdaki sektörümüzdeki istihdam sayısının bugün itibariyle 1 milyon 700 bini geçtiğini tahmin ediyoruz." dedi.

İstihdam politikaları, mevzuat uygulamaları, denetimler ve son dönemde turizm sektöründe hız kazanan tanıtım çalışmaları gibi konulardan da konuşmasında bahseden Eresin, TGA'nın düzenlediği workshopların ve yurt dışı fuarlardaki tanıtımların büyük katkılar sağladığını, fuarlardaki temaslarda 2025 yılına dair olumlu haberler aldıklarını ifade etti.

Müberra Eresin, mevcut uçaklarda transit yolcu yoğunluğu nedeniyle ilave taleplerin karşılanamadığı bilgisinin fuarlarda iletilen sorunlar arasında yer aldığını belirterek, "Bu sebeple THY başta olmak üzere AJET, Pegasus, EasyJet, Ryanair, WizzAir, Vueling gibi düşük maliyetli havayolu şirketlerinin yeni seferlerinin başlatılması, turist sayısını artıracaktır." görüşünü paylaştı.