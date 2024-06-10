Mevlüde Genç'in adı Türk-Alman Üniversitesi'nde yaşatılıyor - Son Dakika
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Mevlüde Genç'in adı Türk-Alman Üniversitesi'nde yaşatılıyor

Mevlüde Genç\'in adı Türk-Alman Üniversitesi\'nde yaşatılıyor

Almanya'da 1993'te ırkçılar tarafından evinin kundaklanması sonucu ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in adı, Türk-Alman Üniversitesi'nde yaşatılıyor. Genç'in barış elçisi olarak seçilmesi ve ödüllendirilmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Cemal Yıldız, üniversitenin kütüphanesine Genç'in ismini verildiğini açıkladı. Ayrıca, öğrencilere Genç'in yaşadığı evin de gösterildiği belirtildi.

10.06.2024 11:11
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Almanya'da 1993'te ırkçılar tarafından evinin kundaklanması sonucu ailesinin 5 ferdini yitiren, daha sonra verdiği mesajlarla barış elçisi seçilen Mevlüde Genç'in adı, Türk-Alman Üniversitesi'nde yaşatılıyor.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç ailesinin 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç edip, bu ülkede yeni bir hayat kurduğunu ifade etti.

29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Solingen'deki evinin ırkçılar tarafından kundaklandığını belirten Yıldız, yanan evden yaralı olarak kurtulan Mevlüde Genç'in, ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini hatırlattı.

Mevlüde Genç'in bu olaydan sonra kin, nefret gibi duygulara kapılmadan barış ve insanlığı, iki toplum arasındaki dostluğu ve kardeşliği ön plana çıkaran açıklamalarıyla dikkati çektiğini vurgulayan Yıldız, bu yönüyle Genç'in hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Almanya devleti tarafından barış nişanıyla ödüllendirildiğini ve barış elçisi seçildiğini dile getirdi.

Yıldız, 30 Ekim 2022'de vefat eden Genç'in adını üniversitenin kütüphanesinde yaşattıklarını söyleyerek, "Ailesinden ve iki ülkenin dışişleri bakanlığından gerekli izinleri alarak, Solingen olaylarının 30. yılında ve Mevlüde Genç'in ölüm yıldönümünde Türk-Alman Üniversitesi Kütüphanesi'ne onun ismini verdik." dedi.

Almanya'ya götürülen öğrencilere kundaklanan ev gösteriliyor

Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu:

"Türk-Alman Üniversitesi Mevlüde Genç Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, Mevlüde Hanımın Almanya'da neler yaşadığını, astığımız tabeladan okuyorlar. 1960'da başlayan göç ilişkisinin olumlu yönlerinin yanında, bu tip çok karşılaşmak istemediğimiz üzücü yönlerin de olduğunu öğrencilerimize anlatıyoruz. Öğrencilere, bilinçli bir şekilde iki ülkenin dostluğuna hizmet etmeleri gerektiğini Mevlüde Genç örneğinde anlatıyoruz. Bu açıdan isminin yaşaması önemli. Özellikle Türk-Alman Üniversitesi'nde bu ismin olması bizim için çok önemliydi. Çünkü burası Alman devletinin de desteklediği bir üniversite. Onların da arzusu doğrultusunda bu ismi bu üniversiteye, bu kütüphaneye vermiş olduk."

Öğrencilerini yaz aylarında Almanya'ya gönderdiklerini kaydeden Yıldız, Mevlüde Genç'in kundaklanan evini de öğrencilere gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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