Türk-Amerikan Akademik Konseyi, Türkiye'nin AR-GE alanında dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale geldiğini belirtti - Son Dakika
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Türk-Amerikan Akademik Konseyi, Türkiye'nin AR-GE alanında dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale geldiğini belirtti

Türk-Amerikan Akademik Konseyi, Türkiye\'nin AR-GE alanında dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale geldiğini belirtti

Türk-Amerikan Akademik Konseyi Kongre Başkanı Prof. Dr. Cengiz Karakaya, Türkiye'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma-geliştirme (AR-GE) alanında çok mesafe katettiğini belirterek, dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale gelmeye başladığını söyledi. Karakaya, Türk-Amerikan Akademik Konseyi zirvesinde Türkiye ile Amerika arasında akademik işbirliklerinin sürdürülebilir ve sistematik olması için ciddi mesafeler kaydedildiğini ve gelecekteki çalışmalar için ajanda oluşturulduğunu belirtti. Konsey, Türk ve Amerikan akademisyenlerini bir araya getirerek işbirliklerini zirveye çıkarmayı planlamaktadır.

14.05.2024 23:47
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NEW Türk-Amerikan Akademik Konseyi Kongre Başkanı Prof. Dr. Cengiz Karakaya, Türkiye'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma-geliştirme (AR-GE) alanında çok mesafe katettiğini belirterek, dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale gelmeye başladığını söyledi.

Karakaya, New York'ta düzenlenen Türk-Amerikan Akademik Konseyi zirvesiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konseyin toplantısının hem Türkiye'yi temsilen katılan rektörler hem de ABD'deki akademisyenler için çok verimli geçtiğini söyleyen Karakaya, "Toplantıda, Türkiye ile Amerika arasında akademik işbirliklerinin sürdürülebilir ve sistematik olması için nasıl işbirliği olabileceği konusunda çok ciddi mesafeler kaydettik, bu konuda ciddi iletişimler oldu." diye konuştu.

Karakaya, "Bu konuda ilk çalışmalarımızı Harvard, Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, ve New York Eyalet Üniversitesi gibi üniversitelerde başlattık. Hem bölüm hem de hoca bazlı mutabakatlara vardık, bir sonraki toplantılarda da protokolleri imzalamak üzere hazırlıklara başladığımızı söyleyebilirim." dedi.

"Türkiye'nin üniversiteleri ve akademisyenleri dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek hale gelmeye başladı"

Konseyin gelecekteki çalışmaları için ajanda oluşturmaya başladıklarını belirten Karakaya, "Önümüzdeki yıllarda bir yıl ABD'de bir yıl da Türkiye'de Konseyin toplantılarını yaparak, Türk ve Amerikan akademisyenlerini bir ekosistemde buluşturup bu işbirliklerini zirveye çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Karakaya, "Türkiye'nin artık AR-GE araştırma üniversiteleri ve akademisyenleri ile dünyadaki diğer üniversiteleri zorlayabilecek bir hale gelmeye başladığını söyleyebilirim. ABD'de yaşayan akademisyen ve öğrencilerin Türkiye'deki ARGE bütçelerinden faydalanabileceğini ve yarı zamanlı hoca pozisyonlarının olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği içinde olduklarını söyleyen Karakaya, ABD'ye burslu olarak gelen öğrencilerin sorunlarını çözmek için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında akademik işbirliğini arttırmak amacıyla 2014'te New York'ta kurulan Türk-Amerikan Akademik Konseyi, 11 Mayıs'ta Türkevi'nde düzenlediği zirvede çok sayıda akademisyen ve öğrenciyi bir araya getirmişti.

Toplantıya Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da katılmıştı.

Kaynak: AA

Cengiz Karakaya, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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