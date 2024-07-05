Türk Askerinin Hatay\'a Girişinin 86. Gurur Günü Kutlandı

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TÜRK askerinin 5 Temmuz'da Hatay'a girişinin 86'ncı Gurur Günü'nün yıl dönümü; düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende gerçekleştirilen helikopter gösterisi heyecanla izlendi.

Türk askerinin İskenderun'dan Hatay'a giriş tarihi olarak kutlanan 5 Temmuz Gurur Günü'nün 86'ncı yıl dönümü için kentte etkinler düzenlendi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında büyük hasar alan, zemini çöken, yapılan geçici çözümlerle yeniden törenlere açılan anıt alan, etkinliklere ev sahipliği yaptı. Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan etkinlikler halk oyunları gösterisiyle devam etti. 5 Temmuz 'Gurur Günü' kutlamaları kapsamında jandarma helikopter ekibi, İskenderun anıt alanı üzerinde muhteşem gösterilere imza attı.

Gösterileri, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, protokol üyeleri, resmi kurum temsilcileri ile vatandaşlar büyük bir ilgi ve heyecanla izledi. Helikopterle ile gerçekleştirilen bu gösteriler, katılımcılara büyük gurur yaşattı. 5 Temmuz Gurur Günü kutlamalarında şehrin anahtarını temsili atlı askerler getirdi. Temsili süvarilerin komutanı önce Türk bayrağını, ardından şehrin anahtarını Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e takdim etti. Etkinlikler, 5 Temmuz kortejiyle devam ederken, atlı süvariler, mehter takımı, protokol ve vatandaşlar Ulucami ve Şehit Pamir caddelerini yürüyerek geçti. Kortej sırasında kaldırımda, işyerlerinin önünde, pencerelere çıkan vatandaşlar da kutlama coşkusuna zaman zaman alkışlarla katıldı.