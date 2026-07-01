Türk Büyükelçi, Batı Şeria Gelişmelerini Görüştü - Son Dakika
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Türk Büyükelçi, Batı Şeria Gelişmelerini Görüştü

01.07.2026 19:52
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Çobanoğlu ve Ginam, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarını ve Türkiye-Filistin ilişkilerini ele aldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Ramallah Valisi Leyla Ginam ile İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını artırdığı Batı Şeria'daki gelişmeleri görüştü.

Ramallah Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi olan Vali Leyla Ginam, Ramallah'taki makamında Büyükelçi Çobanoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye ve Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, İsrail ordusu ve radikal yerleşimcilerin saldırılarını artırdığı işgal altındaki Batı Şeria'daki durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı ve çeşitli gerekçelerle alıkoyduğu vergiler sebebiyle Filistin halkının yaşadığı ekonomik ve mali zorluklar da ele alındı.

Vali Ginam, Filistin ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek, Türkiye'nin Filistin'e sağladığı siyasi destek ve insani yardımları takdir ve şükranla karşıladıklarını ifade etti.

Ginam, Türkiye'nin Filistin'in haklarını destekleme ve İsrail ihlallerini uluslararası platformlara taşıma konusunda sergilediği rolün öneminin altını çizdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin maruz kaldıkları ihlallere de değinen Ginam, "İsrail gerilimi ne kadar yükseltirse yükseltsin, Filistin halkı topraklarından ve haklarından vazgeçmez." dedi.

Büyükelçi Çobanoğlu da Türkiye'nin gerek ikili gerek bölgesel ve uluslararası çerçevede Filistin'e destek vermeye ve Filistin davasını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 700 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaklaşık 770'inin kadın olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Büyükelçi, Batı Şeria Gelişmelerini Görüştü - Son Dakika

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