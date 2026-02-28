Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı
28.02.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki Türk büyükelçilikleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son güvenlik gelişmeleri nedeniyle Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda çağrı yaptı.

Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran'da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırıları gerçekleştirdi.

TÜRK VATANDAŞLARINA BÜYÜKELÇİLİKLERDEN UYARI

Bölgedeki çatışmaların ardından ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'da görev yapan Türkiye büyükelçilikleri, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşlarına yönelik güvenlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, BAE'de ikamet eden Türk vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Açıklamada, Büyükelçilik tarafından yapılacak bilgilendirmeler ile BAE makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların izlenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Doha Büyükelçiliği de Katar'daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin ilgili makamlarca yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlara, Katar makamlarının açıklamaları ile Büyükelçiliğin resmi hesaplarını takip etmeleri tavsiye edildi.

BAHREYN BÜYÜKELÇİLİĞİ DE UYARDI

Manama Büyükelçiliği ise Bahreyn'de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik duyurusunda, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde Büyükelçilik tarafından yapılacak açıklamalar ile Bahreyn makamlarının resmi bilgilendirmelerinin kesintisiz şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan güvenlik tedbirleri ve resmi yönlendirmelere eksiksiz riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Riyad Büyükelçiliği de Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suudi makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri tavsiye edildi.

"SURİYE'DEKİ VATANDAŞLAR TEDBİRLERE RİAYET ETMELİ"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını aktarılarak ancak vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suriye makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri istendi.

Amman Büyükelçiliği de Ürdün'deki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını, bununla birlikte vatandaşlara gelişmeleri yakından takip ederek, dikkatli olmaları ve Ürdün makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek tedbirlere önem vermesi tavsiye edildi.

Büyükelçiliğin olağan mesaisine devam ettiği ve konsolosluk şubesinin faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ancak yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak hava ulaşımında gecikme ve iptallerin söz konusu olabileceği belirtilerek, vatandaşların seyahat planlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeleri ve bireysel bazda gerekli tedbirleri almalarının yararlı olacağı ifade edildi.

Büyükelçilikler, vatandaşların resmi makamların açıklamalarını esas almaları ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Suriye, Ürdün, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:00:56. #7.11#
SON DAKİKA: Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.