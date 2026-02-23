Türk Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e Destek

Türk Deniz Kuvvetleri\'nden Senegal\'e Destek
23.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri, Senegal'e arama kurtarma eğitimi veriyor ve çeşitli görevler icra ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Senegal'in sorumluluğundaki arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde Senegal Hava Kuvvetleri ve Senegal Deniz Kuvvetleri personelinin de katılımıyla görev uçuşu icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Atlas Okyanusu üzerinde icra edilen ve 200 saate ulaşan eğitim ve görev uçuşlarında, 'yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, düzensiz göçün tespiti, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma desteği' gibi alanlarda Senegal makamlarıyla tam bir eş güdüm ve uyum içerisinde çalışılarak karşılıklı işbirliği ve güven duygusu geliştirilmeye devam ediliyor."

Kaynak: AA

Türk Deniz Kuvvetleri, Denizcilik, Senegal, Savunma, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:49:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.