Türk Devletleri Kurultayı Simülasyonu Kadıköy'de Başladı

18.04.2026 13:33
Kadıköy'de düzenlenen etkinlikte gençler, Türk dünyasıyla işbirliği konularını tartışıyor.

Kadıköy'de iki gün sürecek "Türk Devletleri Kurultayı Simülasyonu" etkinliği açılış programıyla başladı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Lise Müdürü Şeyma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada son yıllarda Türk dünyasıyla bağların artmasının gençlerin ufkunu açtığını dile getirdi.

Şahin, "Böyle bir organizasyonun olması, 'Biz, farklı birlikteliklerle dünyada var olabiliriz' düşüncesinin gençlerde bulunması ve bunu tartışmanız, görüşmeniz, konuşmanız çok kıymetli." dedi.

Eski Kırgızistan Devlet Mülkiyet Yönetim Fonu Başkanı Isakulov Zhyldyzbek de gençlerin hem geleceğin nesli olduklarını hem de bugünün aktif gücü olarak ekonomiye, toplumsal hayata, kültüre, bilime ve uluslararası işbirliğine etki edebildiklerini söyledi.

Türkçe konuşan ülkelerin gençleri arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Zhyldyzbek, "Ülkelerimiz arasında akademik değişim programlarını, ortak üniversite projelerini, bilimsel araştırmaları ve staj imkanlarını geliştirmek, büyük önem taşımaktadır. Gençler, birlikte eğitim aldıklarında yalnızca bilgi kazanmaz, aynı zamanda uzun vadeli dostluk ve ortaklık bağları da kurar." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Belinay Bakırhan da etkinliğin gençlere geçmişten alınan gücü geleceğe taşıma sorumluluğunu hatırlattığını ifade etti.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında öğrenciler, farklı Türk devletlerini temsil ederek 8 komisyonda görev alacak. Her komisyon, temsil ettiği ülkenin ve bölgenin güncel meselelerini, toplumsal ihtiyaçlarını ve karşılaştığı temel sorunları ele alacak, bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirerek somut önergeler hazırlayacak.

Kaynak: AA

