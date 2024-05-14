Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas'ta öğrencilerle buluştu

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas\'ta öğrencilerle buluştu

747. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Recep Toparlı, öğrencilerle bir araya geldi ve Türkçe'nin güzelliklerini anlattı. Toparlı, öğrencilerin sorularını da cevapladı ve katılımından dolayı kitap hediye edildi.

14.05.2024 17:02
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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, 747. Türk Dil Bayramı etkinlileri kapsamında Sivas'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümünde Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü'nde öğrencilerle buluşan Toparlı, Türkçe'nin güzelliklerine dikkati çekti.

Toparlı, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Kolejin Sivas Kampüsü Müdürü Yasin Ziya Gürsan, katılımlarından dolayı Toparlı'ya kitap hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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