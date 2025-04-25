Türk Dili Bayramı Özbekistan\'da Kutlandı

Özbekistan'daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi'nde Türk Dili Bayramı etkinliği düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, başkent Taşkent'te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Üniversite öğretim görevlileri ile öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve büyükelçilik mensupları da hazır bulundu.

Etkinliğin açılışında konuşan üniversitenin Rektör Birinci Yardımcısı Akram Umarov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasında tüm alanlardaki ilişkilerin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu, bu ilişkilerin gelişmesinde dilin önemli bir mülakat aracı olarak ayrı bir yer tuttuğunu belirtti.

Umarov, üniversitede 3 yıldan bu yana Türkçenin seçmeli dil olarak okutulduğunu ve Türkçeye büyük bir ilginin olduğunu ifade ederek, üniversitede son yıllarda Türk dili eğitimi alan öğrenci sayısının 6 kat arttığını söyledi.

Bu etkinliğin de ülkede Türkçeye olan ilginin giderek arttığının bir göstergesi olduğuna işaret eden Umarov, etkinliğin ülkede Türkçenin daha da yaygınlaşmasına ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Üniversitede Özbek öğrencilere Türkçe eğitimi veren Dr. Süleyman Hilmi Kızıldağ da halen üniversitede 120'den fazla Özbek öğrencinin seçmeli dil olarak Türk dili eğitimi aldığını, Özbek öğrencilerin Türkçeye büyük bir ilgi gösterdiğini aktardı.

Etkinlik kapsamında Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri yansıtan video gösterildi. Türk dili eğitimi alan Özbek öğrenciler de Türkçe şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi.