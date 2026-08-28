Türk Dizileri Kamu Diplomasisinde Başarı Hikayesi Olarak Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Kamu Diplomasisinde Bir Başarı Hikayesi: Türk Dizileri" paneli gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla Ataşehir'de bir otelde başlayan "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı kapsamında "Kamu Diplomasisinde Bir Başarı Hikayesi: Türk Dizileri" başlıklı panel düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve yapımcı Onur Güvenatam konuştu.

Birol Güven, Türk dizilerinin kamu diplomasisine etkisi olduğu kadar, kamu diplomasisinin de dizilere etki ettiğini belirterek, "Türkiye'nin uluslararası alanda güçlenmesinin dizi ihracatında da çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türk dizi sektörünün başarısının arkasında aslında 100 yıllık Türk sineması olduğuna işaret eden Güven, "Şahsi görüşüme göre Türk dizi sektörünün Yeşilçam'a borcu var. Tüm emek veren büyüklerimize teşekkür etmek isterim. Hakları ödenmez." diye konuştu.

"Artık televizyonların reklam gelirleri çok düşmüş durumda"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dünyada yaklaşık bir milyar insanın Türk dizilerini izlediğini aktararak, "Dizi sektörüne sadece ihracat olarak bakmıyoruz. Dünyada bugün bir milyar insan bizim kültürümüzle buluşuyor. Türkçemizi öğreniyor, coğrafyamıza aşina oluyor. Değerlerimizle bizi tanıyor ve Türkiye'yi ziyaret etme potansiyeli güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Dijital platformların ortaya çıkmasıyla, televizyonların reklam paylarının düştüğünü ve bu durumun dizi sektörünü etkilediğini söyleyen Daniş, "Bu konuda ciddi çalışmalar var ama artık televizyonların reklam gelirleri çok düşmüş durumda. Bu da sürdürülebilirliği??????? tehdit eden en önemli unsurlarından biri." görüşünü paylaştı.

Daniş, dizilerde bu topraklardan yola çıkarak anlatılacak çok fazla hikaye olduğunu ve bunların daha fazla ön plana çıkarılması için sektör haricinde, kamu kuruluşlarının da destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Karakter çatışmalarında süreçler izleyiciye çok hızlı verilebiliyorsa bizim nezdimizde bir dijital platform işidir"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek, dijital dünyanın gelişmesiyle dizi sektöründe de değişimler olduğuna işaret ederek, konuşmasında global dijital platformların ortaya çıkış sürecinden bahsetti ve tabii'nin çalışmalarına ise 2021'de başladıklarını ve 2023'te de platformun açıldığını belirtti.

Şimşek, Türkiye'deki yapım dünyasının çoğunluğunun 2023, 2024 ve 2025'te TRT ve tabii platformuna iş ürettiğinin altını çizerek, 2023'ten itibaren 72 diziyi izleyicilerle buluşturduklarını aktardı.

Bir dizinin ana akım ya da dijital platformda yayınlanması için baktıkları kriterlere değinen Şimşek, "Sorulara hızla cevap alabiliyorsak, ekstra süre doldurmak için sahnelerimiz, uzunca diyaloglar yoksa, karakter çatışmalarında süreçler izleyiciye çok hızlı verilebiliyorsa bu bizim nezdimizde bir dijital platform işidir. Temel kriterimiz bu." dedi.

"Türk dizilerinin etkisi yalnızca son yıllarda ortaya çıkmadı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Türk dizilerinin Türkiye'nin küresel ölçekte tanınırlığına katkısına dikkati çekti.

Türk dizilerinin etkisinin yalnızca son yıllarda ortaya çıkmadığını belirten Türk, 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin farklı alanlarda artan görünürlüğünün de bu sürece katkı sağladığını ifade etti.

Time dergisinin 2011'de "Erdogan's Moment" başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdığını hatırlatan Türk, derginin Türk dizilerini de Türkiye'nin dünyadaki etkisini artıran unsurlardan biri olarak gösterdiğini söyledi.

Türk, üniversitelerin sektörle daha yakın işbirliği yapması ve akademik araştırmaların dizi sektörünün gelişimine katkı sunması gerektiği görüşünü paylaştı.

Dünyadaki Türk dizilerinin etkileri üzerine anlatım gerçekleştiren Türk, dizi sektörünün de sinema sektöründe olduğu gibi desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"En önemli gücümüz televizyon kanallarımız"

Yapımcı Onur Güvenatam ise Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımı, turizmi ve ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, sektörün mevcut gücünün korunması gerektiğini belirtti.

Türk dizilerinin bugünkü konumuna ulaşmasının arkasında uzun bir birikim ve sektör çalışanlarının emeği bulunduğuna dikkati çeken Güvenatam, "Gerçekten de Türk dizilerinin Türkiye'ye kattığını gerek turizme gerek ekonomiye gerek tanıtıma muazzam bir katkısı, muazzam bir gücü, kuvveti var." ifadesini kullandı.

Güvenatam, Türk dizilerinin başarısında televizyon kanallarının önemli rol oynadığını ve kanalların sektöre sağladığı imkanların dizilerin üretim kalitesinin korunması açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Sektörde son yıllarda yaşanan daralmaya ilişkin de Güvenatam, şunları kaydetti:

"Bizim burada en önemli gücümüz televizyon kanallarımız. Televizyon kanalları ayakta durmalı ki bir yandan televizyon kanallarımıza iş yapmaya iş üretmeye devam edebilelim. Oyuncularımız ya da dünyanın konuştuğu diziler de televizyon dizilerinden üretilerek aslında bugünlere geldi. Bence (dizi süresinde) 140 dakikaları korumalıyız. Bizim alametifarikamız bu bir anlamda. Bizim oyuncularımız, bizim ekiplerimiz bu sayede dünyada tanınır olduk."

Panel sonrasında ise kamu kurumu ve dizi sektörü temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla Türk dizilerinin Türkiye'nin kamu diplomasisine ve uluslararası arenada Türkiye algısına katkılarının tartışılacağı, kamu sektörü, dizi sektörü ve akademi işbirliğiyle ortak bir yol haritasının oluşturulacağı bir çalıştay gerçekleştirildi.