Türk Dizileri Züccaciye İhracatını Artırıyor - Son Dakika
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Türk Dizileri Züccaciye İhracatını Artırıyor

Türk Dizileri Züccaciye İhracatını Artırıyor

Türk dizilerindeki ürünler, züccaciye sektörüne ihracat katkısı sağlıyor. Hedef 6,5 milyar dolar.

09.12.2024 11:46
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Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, son yıllarda birçok ülkede yayınlanan Türk dizilerinde bardak, kaşık, çatal, tencere, yemek takımı gibi ürünlerin sergilenmesinin züccaciye sektörünün ihracatına olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi'ne katılan Öksüz, AA muhabirine, 2024'ü 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak sektörün, gelecek yıl için 6,5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlediğini ifade etti.

Sektörün hem ihracatı artırmak hem de ithalatı önlemek amacıyla daima kendini yenilediğini dile getiren Öksüz, talepleri ve dünya trendlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Öksüz, hemen her ülkede Türk züccaciye ürünlerine ilginin arttığını, Türk dizilerinin de bunda etkin rol oynadığını kaydetti.

Türk dizilerinin yurt dışında izlenirliğinin artmasının dizide kullanılan bardak, kaşık, çatal, tencere, yemek takımları gibi züccaciye ürünlerine talebi olumlu yönde etkilediğini anlatan Öksüz, şunları söyledi:

" İtalya'yı, İspanya'yı, Brezilya'yı futbol sayesinde tanıdık. Türk dizileri de aynı bu etkiyi yapıyor. Özellikle dizilerde kullanılan bardaklar, tabaklar ekol haline geliyor ve insanlar o ürünleri bulmaya çalışıyor, bu da ihracatımızı pozitif yönde etkiliyor. Türk dizilerinin birçok ülkede izlenilmesi, dizilerde kullanılan yerli firmaların ürünlerine talebi artırdı. Dizilerin ihracatımızda yeri çok önemli. Dizilere gönderilen ürünler o anda trend olan ya da satmayı hedeflediğimiz ürün gruplarını oluşturuyor. Mesela Aşk-ı Memnu, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Binbir Gece gibi dizilerdeki yemek sahnelerinde görülen bir yemek takımına, bıçak setine, sohbet sahnelerinde kullanılan fincanlara dizilerin yayınlandıkları ülkelerden talep aldık."

Dizilerle hedef kitlelerine ulaşarak, ürünün tanıtımını da yaptıklarını ifade eden Öksüz, dizilerdeki etkinliğin sektörün rakipleriyle mücadele etmesinde de önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Züccaciye sektörünün 200'e yakın ülkede varlığını sürdürdüğünü belirten Öksüz, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

"Özel günler sektörün en mutlu olduğu dönemler"

Mesut Öksüz, iç pazarda da yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü, düğün sezonu gibi özel günlerin züccaciye satışlarını hareketlendirdiğini belirtti.

Özel günlerin sektörün en mutlu dönemlerini oluşturduğunu ifade eden Öksüz, şunları söyledi:

"Bir de çeyiz kültürümüz var, düğün sezonları da hareketlilik sağlıyor. Yaz dönemlerinde gurbetçi vatandaşlarımızın ürünlerimize karşı ilgisini de görüyoruz. Her ay kendine göre bir hız yakalıyor. Bunlar içerisinde en önemlisi Anneler Günü, iç pazarda en yoğun olduğumuz, en fazla hazırlandığımız ve ciromuzu toparladığımız gün diyebilirim."

Kaynak: AA

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