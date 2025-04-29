ABD\'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk\'ün nakil kararı askıya alındı

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana eyaletinden Vermont eyaletine nakil kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı.

NAKİL KARARI ASKIYA ALINDI

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını açıkladı.

Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

"SERBEST KALANA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI