ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün nakil kararı askıya alındı - Son Dakika
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ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün nakil kararı askıya alındı

ABD\'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk\'ün nakil kararı askıya alındı

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakil kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı.

29.04.2025 19:06
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ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana eyaletinden Vermont eyaletine nakil kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı.

NAKİL KARARI ASKIYA ALINDI

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını açıkladı.

Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

"SERBEST KALANA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Öztürk'ün hukuk ekibi Temyiz Mahkemesinin kararına cevap olarak yaptığı açıklamada, "Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı, nokta. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 5 haftadır Louisiana'da gözaltında bulunan Öztürk'ün davasına destek veren ABD Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) açıklamasında ise İkinci Dairenin durdurma kararının, hükümetin Türk öğrenciyi "Louisiana'daki gözaltı merkezinde tutma talebinin esasına ilişkin bir karar olmadığı" belirtildi.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.
Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
ABD Vermont Bölge Mahkemesi Yargıcı Yargıç William K. Sessions 19 Nisan'da, Öztürk'ün ICE tarafından anayasaya aykırı şekilde gözaltına alınmasına ilişkin itirazının Vermont'ta devam etmesi ve ABD hükümetinin Türk öğrenciyi en geç 1 Mayıs'ta Vermont'taki bir tesise nakletmesi gerektiğine karar vermişti.
Sessions, Öztürk için, 9 Mayıs'ta bir kefalet duruşması ve 22 Mayıs'ta ise esasa ilişkin karar duruşması tarihi belirlemişti.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Rümeysa Öztürk, İnsan Hakları, Louisiana, Filistin, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün nakil kararı askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Gürbüz:
    Tr gelirse Akp üye olur devlet kurumuna girer hayatını kurtarır 7 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    helal olsun ABD mahkemesine 0 0 Yanıtla
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