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Türk Eczacıları Birliği: Eşdeğer İlaçlar Orijinal İlaçlarla Aynı Etkinlik ve Kaliteye Sahiptir - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği: Eşdeğer İlaçlar Orijinal İlaçlarla Aynı Etkinlik ve Kaliteye Sahiptir

Türk Eczacıları Birliği, eşdeğer ilaçların orijinal ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğunu ve aynı tedavi etkinliğine sahip olduğunu bilimsel çalışmalarla kanıtladığını açıkladı. Eczacılar, eşdeğer ilaçların kaliteli, güvenilir ve etkin olduğunu vurgulayarak, hastaların eşdeğer ilaçlara ilişkin yaşayacağı tereddütlerin tedavilerinin başlamamasına veya yarım kalmasına sebep olabileceğini belirtti.

15.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:29
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Türk Eczacıları Birliği, "Eşdeğer (muadil) ilaçlar, orijinal (referans) ilaçlarla aynı özelliklere sahip dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ilaçlardır. Orijinal ilaçla eşdeğer ilaç arasında etkinlik ve kalite farkı yoktur. Bir eşdeğer ilaç, üretiminden hastaya sunulmasına kadar, orijinal ilaçla aynı aşamalardan geçer. Eşdeğer ilacın orijinal ilaçla aynı tedavi etkinliğine sahip olduğu, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, piyasada bulunmayan ilaçlar yerine doktorların reçete ettiği muadil (eşdeğer) ilaçlarla ilgili olarak bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"ORİJİNAL İLAÇLA EŞDEĞER İLAÇ ARASINDA ETKİNLİK VE KALİTE FARKI YOKTUR"

"Öncelikle Kocaeli'de çocuk bir hastamızın tedavisi sırasında yaşadığı istenmeyen durum hepimizi üzmüştür. En yakın sağlık danışmanı eczacılar olarak hastamızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir. Ancak konunun ele alınışı sırasında eşdeğer (muadil) ilaçla ilgili oluşan bilgi kirliliği, toplum sağlığı açısından eşdeğer ilaçlarla ilgili bir kez daha doğru bilgilendirmenin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Eşdeğer (muadil) ilaçlar, orijinal (referans) ilaçlarla aynı özelliklere sahip dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ilaçlardır. Orijinal ilaçla eşdeğer ilaç arasında etkinlik ve kalite farkı yoktur. Bir eşdeğer ilaç, üretiminden hastaya sunulmasına kadar, orijinal ilaçla aynı aşamalardan geçer. Eşdeğer ilacın orijinal ilaçla aynı tedavi etkinliğine sahip olduğu, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır.

"HASTALARIMIZIN EŞDEĞER İLAÇLARA İLİŞKİN YAŞAYACAĞI TEREDDÜTLER, TEDAVİLERİNİN BAŞLAMAMASINA VEYA YARIM KALMASINA SEBEP OLARAK TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR YARATABİLİR"

Eşdeğer ilaç; kaliteli, güvenilir ve etkin bir ilaçtır. İlacın uzmanı olan eczacılar, aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren ilaçlar arasında eşdeğerini verme yetkinliğindedir. 2009 yılında Sağlık Bakanlığının yayımladığı 'Eşdeğer İlaç Kullanımı' konulu genelgede eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasının altı çizilmiş, eczacının eşdeğer ilaç verme yetkisine sahip olduğu da önemle vurgulanmıştır. Bu nedenle eşdeğer ilaçların orijinal ilaçlarla aynı etkiyi sağlamadığı, aksine olumsuz sonuçlara neden olduğu yönündeki değerlendirmeler bilimsel olmadığı gibi hukuki bir dayanaktan da yoksundur. Bu tür yanlış yorumlar nedeniyle hastalarımızın eşdeğer ilaçlara ilişkin yaşayacağı tereddütler, tedavilerinin başlamamasına veya yarım kalmasına sebep olarak telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratabilir. Eşdeğer ilaç, referans ilaçla aynı etkinlik, kalite ve güvenilirliktedir. Eşdeğer ilaç konusunda eczacınıza güvenin."

Türk Eczacıları Birliği: Eşdeğer İlaçlar Orijinal İlaçlarla Aynı Etkinlik ve Kaliteye Sahiptir
Kaynak: ANKA
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Kocaeli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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