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8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Türk ekibi King George Adası'na ulaştı - Son Dakika
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8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Türk ekibi King George Adası'na ulaştı

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Türk ekibi King George Adası\'na ulaştı

Türk ekibi, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 90 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı. Ekip, burada 22 ayrı proje gerçekleştirecek ve Türk bilim insanlarıyla birlikte İspanya, Bulgaristan ve Amerika'dan bilim insanları da yer alacak. Ayrıca, lise öğrencileri tarafından geliştirilen giyilebilir teknoloji montu da Antarktika koşullarında test edilecek.

02.02.2024 10:01
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8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 90 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip, İstanbul'dan ayrıldıktan 4 gün sonra 103 enlem güneye uzanan rota üzerinden zorlu bir yolculuğu geride bıraktı.

İstanbul'da 27 Ocak'ta Brezilya Sao Paulo'ya uçuşla başlayan yolculuk, yaklaşık 24 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 2 ton civarında teknik ekipmanla Antarktika King George Adası'na vardı.

Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için titizlikle önemli tedbirler alan sefer ekibi, Antarktika'ya ilk adım attıkları anda uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonda temizledi.

"Seferimize 3 lise öğrencimizi de dahil ettik"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan başlayan yolculuklarının 4'üncü gününde Antarktika'ya vardıklarını ifade ederek, "Güneşli ama soğuk bir Antarktika günü. Şu an 20 Türk bilim insanımız Antarktika'ya indi ve beraberinde 3 lise öğrencimiz var." dedi.

Lise öğrencilerinin Antarktika'da bilim insanlarına dahil olarak projelerini burada hayata geçireceğini dile getiren Özsoy, bunun yanı sıra Türk bilim seferine İspanya, Bulgaristan ve Amerika'dan bilim insanlarının bu yıl dahil olacağını söyledi.

Özsoy, Antarktika King George Adası'na birkaç gündür uçuş gerçekleştirilemiyor olmasının altını çizerek, "Aslında Antarktika'da yapılan tüm çalışmalar, hava koşulları ancak müsaade ettiğinde oluyor. Hava koşulları da birkaç gün sonra ilk kez müsaade ettiği için biz bu uçuşa, Çek, Bulgar ve Türk bilim insanları olarak ayak bastık." diye konuştu.

Çok sayıda deney gerçekleştirilecek

Prof. Dr. Burcu Özsoy, Türk bilim ekibinin bu yıl 22 ayrı proje gerçekleştireceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"62 Güney enleminden hareketle 68 Güney enlemine gidecek Türk bilim insanları, Horseshoe Adası ve etrafında bu projeleri hayata geçirecek. Yer bilimlerinden yaşam bilimlerine kadar çok geniş yelpazede bilimsel çalışmalarımız mevcut. Bu bilimsel çalışmalar mikroplastiklerden volkanik çalışmalara ve yer bilimlerinden örnekler alınmasına kadar geniş bir yelpazede olacak. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde geliştirdiğimiz ekipmanların da test edilmesi ve Antarktika koşullarında denenmesini içeriyor."

Lise öğrencilerinin oluşturduğu mont bilim insanları üzerinde denenecek

Prof. Dr. Burcu Özsoy, 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin giyilebilir teknolojiden oluşturduğu montun, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde deneneceğine söyledi.

Özsoy, "Bu mont aslında bilim insanlarının kalp atışı nabzı gibi aslında insana yönelik parametrelerin ölçümlerini gerçekleştirilecek, dönemi 8.Ulusal Antarktika Bilim seferi için çok ciddi yelpazede bir araştırma bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

THY kabin ekibinden başarı dileği

Öte yandan, TK193 sefer sayılı Türk Hava Yolları IST-GRU kabin ekibi, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi tarafından, uçuş sırasında, üzerinde "Prof. Dr. Burcu Hanım ve değerli ekibi; Beyaz Kıtaya olan yolculuğunuzda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyduk. Ülkemizi temsil edeceğiniz bu önemli görevde, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." yazılı not iletti. Uçuş sonunda bilim seferinde yer alanlar ile kabin ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekip, King George Adası'ndan hareket ederek bir haftalık gemi yolculuğuyla önce Dismal Adası'na, daha sonra ise Türkiye'nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na varmayı planlıyor. ???????

Kaynak: AA

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